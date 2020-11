Eine Geschenkeausgabe wie im vergangenen Jahr (Foto) wird es dieses Mal wegen Corona nicht geben. Stattdessen gestaltet das Ehepaar Monika und Klaus Ulbrich die Sterntaler-Aktion kontaktlos. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Die Aktion „Sterntaler“ will Bedürftige in Lilienthal glücklich machen. Monika und Klaus Ulbrich wollen mit ihrem Projekt nun schon zum achten Mal zu Weihnachten für leuchtende Kinderaugen sorgen und Rentnern eine Freude bereiten. Vor einigen Jahren stellte das Ehepaar die Sterntaler-Aktion auf die Beine und setzt sich seitdem mithilfe etlicher Unterstützer für diese gute Sache in der Region ein. Wegen der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen gestalten Monika und Klaus Ulbrich die Aktion etwas anders: statt Geschenken gibt es Gutscheine.

Mädchen und Jungen aus Familien, die Sozialleistungen beziehen und wenig Mittel zur Verfügung haben, erfüllen sie einen Weihnachtswunsch. Rund 280 Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre wurden über die Gemeinde angeschrieben. Die Kinder erhielten per Post einen Wunschzettel. Auf ihm konnten sie ein Lilienthaler Geschäft ankreuzen, von dem sie sich einen Gutschein in Höhe von 30 Euro erhoffen. „Wir haben nur Lilienthaler Geschäfte angeboten, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen“, so das Ehepaar Ulbrich. Den Namen der Wunschgeschäfte übertragen die beiden anonymisiert auf Sterntaler und hängen sie an verschiedenen Orten in Lilienthal auf. Bürgerinnen und Bürger, die einen Wunsch erfüllen möchten, pflücken den Sterntaler und kaufen dann den Gutschein.

Sterntaler auch am Pfeiler

Zum sechsten Mal übrigens werden auch bedürftige Rentner ab 65 Jahren einbezogen. 120 ältere Lilienthaler erhielten inzwischen ebenfalls einen Wunschzettel für einen Gutschein in Höhe von 30 Euro. Die Altersruhegeldempfänger haben die Auswahl zwischen einem Gutschein von einem Drogerie- oder Lebensmittelmarkt, einem Friseur oder einem Restaurant. Die Wünsche landen ebenfalls auf pflückbaren Sterntalern. In den Vorjahren war es so, dass die Sterntaler an Weihnachtsbäumen aufgehängt wurden – bereit zum Pflücken und in der Hoffnung, dass sich jemand findet, der den Wunsch erfüllt. Kurz vor Weihnachten wurden die Geschenke dann an die Eltern der Kinder ausgegeben. „Sicherlich ist es für Pflückerinnen und Pflücker schöner, ein Geschenk auszusuchen, aber das geht in diesem Jahr nicht“, bedauert das Ehepaar Ulbrich.

Da der Weihnachtsmarkt ausfällt und das Lilienthaler Rathaus für Publikum nicht mehr geöffnet ist, sind die beiden froh, an anderen Orten die Sterntaler aufhängen zu können. Zu finden sein sollen sie ab dem kommenden Montag, 16. November, bis zum 11. Dezember an der Werbetafel im Foyer der Volksbank Falkenberg, an einem Strauß mit Tannengrün im Vorraum der Klosterkirche, bei Kück Fahrräder, an einem Pfeiler bei Edeka Breiding am Falkenberger Kreisel, an Weihnachtsbäumen bei Edeka an der Falkenberger Landstraße und bei Schuh-Mann sowie bei Metzgerei Schleufe in Seebergen. Das Ehepaar Ulbricht hofft, dass „Bürgerinnen und Bürger diese Änderungen verstehen und unsere Sterntaler-Aktion wieder unterstützen.“ Damit sichergestellt sei, dass alle Wünsche erfüllt werden, seien sie in diesem Jahr besonders auf Spenden angewiesen, um für nichtgepflückte Sterntaler die Gutscheine zu kaufen. Rechtzeitig vor Weihnachten sollen die Gutscheine dann von der Gemeinde an die Eltern der Kinder und die Altersruhegeldempfänger versandt werden. Nähere Infos stehen auf den Sterntalern.

Flyer zur Aktion mit detaillierteren Informationen liegen in Lilienthaler Geschäften und Banken aus, zudem gibt es Spendenboxen für Bargeldspenden, mit denen Wünsche erfüllt werden. Sollten mehr Spenden eingehen als für die Erfüllung der Wünsche benötigt werden, fließt das Geld an die Kinderakademie der Bürgerstiftung Lilienthal, teilt das Ehepaar mit. Weiteres erfahren potenzielle Spender und Sternpflücker bei Monika und Klaus Ulbrich unter Telefon 04298/ 46 78 72.