Das Gymnasium Lilienthal will Offene Ganztagsschule werden. Ab dem Schuljahr 2020/21 soll es losgehen. (Lutz Rode)

Lilienthal. Der Antrag an die Landesschulbehörde steht zwar noch aus, doch dass er gestellt wird, ist keine Frage mehr. Das Gymnasium Lilienthal will ab dem Schuljahr 2020/21 eine Offene Ganztagsschule werden. „Es hat eine sehr breite Zustimmung von Lehrern, Eltern und Schülern gegeben. Die Gesamtkonferenz war zu 93 Prozent dafür, der Schulvorstand hat sich einstimmig dafür ausgesprochen. Das ist ein klares Signal, dass wir uns auf den Weg machen wollen“, sagt Schulleiter Denis Ugurcu.

Gut acht Monate lang haben sich verschiedene Gremien des Gymnasiums mit der Einführung der Offenen Ganztagsschule beschäftigt, die es mit sich bringt, dass es nach dem regulären Unterricht künftig ein zusätzliches freiwilliges Nachmittagsprogramm und eine feste Mittagsverpflegung für alle Schüler geben wird. „Der Bedarf ist einfach da. Das liegt an den gesellschaftlichen Veränderungen. Es gibt immer mehr Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind oder auch die Zahl der Alleinerziehenden ist gestiegen. Dem wollen wir mit unserem Angebot gerecht werden“, erklärt Ugurcu, der vor seiner Zeit in Lilienthal am Gymnasium Wesermünde als Koordinator für den Ganztagsschulbetrieb gearbeitet hat.

Mit dem Ganztagsangebot gehe es nicht darum, die Kinder bis in den Nachmittag hinein nur zu beaufsichtigen. „Mir und meinen Lehrer-Kollegen ist es wichtig, dass der Qualitätsanspruch an unserer Schule auch dort zum Tragen kommt“, berichtet der Direktor. Es gehe darum, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den verschiedensten Bereichen zu erweitern. Es gehe darum, sie zu fördern und zu fordern. Spaß soll das Ganze machen.

Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des stellvertretenden Schulleiters Stefan Stamp-Focke hat bereits erste Vorschläge gesammelt, wie das Konzept für das Nachmittagsangebot am Gymnasium aussehen könnte. Die Arbeit wird im kommenden Schuljahr fortgesetzt und auch Schüler und Eltern werden an der Ausgestaltung beteiligt.

Neben den Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen, wie es sie heute auch schon am Gymnasium gibt, soll es mit dem Start der Ganztagsschule auch eine Hausaufgaben-Betreuung geben. Auch mit Lilienthaler Vereinen will die Schule zusammenarbeiten, um ein möglichst vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Die Arbeitsgemeinschaften können immer verbindlich für ein Halbjahr angewählt werden. Die Teilnahme ist freiwillig, niemand ist verpflichtet, das Ganztagsangebot wahrzunehmen.

Nach Angaben des Schulleiters werden zum übernächsten Schuljahr rund 1300 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium Lilienthal besuchen – Folge der Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Jahren, das den niedersächsischen Gymnasien einen zusätzlichen Jahrgang beschert. Erfahrungsgemäß beteiligen sich zwischen 20 und 30 Prozent der Kinder aus der Sekundarstufe eins – also von fünf bis Klasse zehn – am Ganztagsangebot von Schulen. Vor allem aus den jüngeren Jahrgängen von Klasse fünf bis sieben erwartet Schulleiter Ugurcu einen hohen Zuspruch auf das Ganztagsangebot. Viele von ihnen würden das schon aus der Grundschule kennen und könnten dann an der weiterführenden Schule nahtlos weitermachen, so der Schulleiter. Die Offene Ganztagsschule richtet sich aber ausdrücklich an alle Schüler des Gymnasiums.

Von dem Ganztagsangebot verspricht sich der Schulleiter, dass sich die Schüler des Gymnasiums noch stärker als bisher mit ihrer Schule identifizieren werden. Für die Kinder und Jugendlichen solle sich das Gymnasium wie ein zweites Zuhause anfühlen. Darauf hoffe er jedenfalls.

Die Arbeitsgemeinschaften sollen in der 7. und 8. Stunde angeboten werden, und zwar an vier Tagen die Woche von Montag bis Donnerstag. Auch die Lehrer können sich einklinken und Arbeitsgemeinschaften anbieten, so wie es jetzt auch schon am Gymnasium passiert. 13 Arbeitsgemeinschaften gibt es derzeit. Die Lehrer dazu zu verpflichten, Angebote für den Ganztagsbetrieb zu unterbreiten, davon hält Ugurcu nichts. Für den Ganztagsbetrieb werden dem Gymnasium zusätzliche Lehrerstunden vom Land gewährt. 40 Prozent davon könne das Gymnasium kapitalisieren, sprich in Geld umwandeln, mit dem dann zum Beispiel Übungsleiter in Sport-AGs bezahlt werden können.

Große Umbauten werden am Gymnasium für den Start des Ganztagsbetriebs nicht nötig sein, sagt Schulleiter Ugurcu. Das eine oder andere müsse passieren, doch insgesamt seien die räumlichen Voraussetzungen und die Ausstattung schon recht gut. Das gilt auch für die geplante Mittagessen-Versorgung der Schüler. Die Cafeteria kann zur Mensa umfunktioniert werden, und auch der Raum nebenan, der jetzt allein für die Oberstufen-Schüler reserviert ist, könne künftig mitgenutzt werden, weil ja für die Oberstufe ein eigenes Gebäude auf dem Schulgelände errichtet werden soll. Im Herbst sollen die Bauarbeiten beginnen. Der Landkreis Osterholz als Schulträger unterstützt die Einführung der Offenen Ganztagsschule am Gymnasium. Im März hatte der Kreis-Schulausschuss die Pläne ausdrücklich begrüßt. Eine reine Formsache dürfte die Genehmigung sein: Von der Landesschulbehörde seien bereits positive Signale gekommen, berichtet Denis Ugurcu. Das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung wird das Gymnasium bei den Vorbereitungen zum Ganztagsschulbetrieb unterstützen.