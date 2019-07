Auf dem Flugplatz in Rotenburg ist am Freitag ein Gyrokopter zerstört worden. Der Pilot kam mit dem Schrecken davon. (POLIZEI)

Rotenburg. Bei einem Unfall auf dem Flugplatz in Rotenburg ist am Freitagnachmittag ein Gyrokopter abgestürzt. Nach Angaben des Piloten und der Flugsicherung hatte sich der Ultraleichtflieger während der Startphase zu steil aufgestellt, dass der Heckrotor auf die Startbahn aufschlug. Dadurch kippte der Drehflügler seitlich nach links ab und fiel auf die Seite. An dem gelben Gyrokopter entstand Totalschaden. Der Pilot, der alleine im Cockpit saß, blieb unverletzt. Die Start- und Landebahn des Flugplatzes wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 45 000 Euro.