Auf das Coronavirus kann man sich jetzt auch zu Hause testen. Wenn man denn an einen Test kommt. (Zacharie Scheurer/dpa)

Lilienthal. In den Gemeinden Grasberg, Lilienthal und Worpswede gibt es derzeit nur wenige Selbsttests zu kaufen. Das zeigt eine Umfrage unserer Redaktion bei verschiedenen Händlern. „Wir haben sie zwar bestellt, warten aber auf die Lieferung“, sagt etwa Lena-Kim Kater von der Falkenberg-Apotheke in Lilienthal. Die Liefertermine seien immer wieder aufgeschoben worden, inzwischen gäbe es gar keinen verbindlichen Termin mehr. „Die Nachfrage der Kunden ist da, aber wir können ihnen leider noch nichts anbieten“, sagt Kater. Der Falkenberg-Apotheke ergeht es dabei wie vielen weiteren Anbietern in der Region.

Dabei hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch Ende Februar angekündigt, dass die Selbsttests bald für die gesamte Bevölkerung verfügbar seien. Anfang März erneuerte Spahn seine Ankündigung und berief sich dabei auf die Hersteller, denen zufolge bis zu 20 Millionen Tests pro Woche in den Verkauf gehen könnten. Doch in den Apotheken und Supermärkten kommt davon zurzeit noch nicht so viel an.

„Wir haben insgesamt 250 Packungen vorbestellt, aber einen genauen Liefertermin gibt es nicht. Wir rechnen aber in dieser Woche mit der Lieferung“, sagt Maik Ernst, Inhaber des Edeka-Marktes in Grasberg. Die Nachfrage bei den Kunden spüre er ebenfalls, zudem würden sich inzwischen auch Gewerbetreibende an ihn wenden. „Das sind Kleinstbetriebe, die die Selbsttests für ihre fünf bis zehn Angestellten kaufen möchten“, sagt Ernst. Einzig anbieten könne er ihnen noch keine.

Die Lilien-Apotheke in Lilienthal ist da schon einen Schritt weiter: Seit Mitte der vergangenen Woche können Kunden dort Selbsttests kaufen. „Wir bestellen täglich entweder 25 oder 50 Packungen bei einem Großhandel. Dort ist offenbar genügend verfügbar, sodass der Nachschub gesichert ist“, sagt Inhaberin Ursula Frerker-Müller. Die Ware würde im Tagesverlauf kommen und von den Kunden vollständig aufgekauft werden, die Nachfrage sei hoch.

Dennoch ist die Lage trügerisch, sagt Frerker-Müller: Sie könne die Packungen nicht zum selben Preis anbieten wie die Discounter, müsse daher darauf schauen, am Ende nicht auf den Tests sitzen zu bleiben. 9,95 Euro kostet ein Test in ihrer Apotheke, 39,95 Euro eine Fünferpackung. Bei Aldi war in der Vorwoche eine Fünferpackung für 24,95 Euro angeboten worden – ein Preis, den die Apothekerin nicht aufrufen kann. Doch in diesen Tagen haben es die Discounter und Supermärkte schwer, an das begehrte Gut zu kommen.

Bei Aldi hatte es in der Vorwoche nur eine sehr begrenzte Menge gegeben, die bereits nach kurzer Zeit vergriffen waren. Trotz der geringen Mengen habe man den Kunden bereits ein Angebot machen wollen, sagte ein Aldi-Sprecher auf Nachfrage. Nachschub sei bereits bestellt worden, doch einen Termin, wann die Tests wieder in allen Filialen verfügbar seien, gäbe es nicht.

Auch die Drogeriemärkte Müller, DM und Rossmann wollten schon in der vergangenen Woche mit dem Verkauf starten, hier kam es jedoch zu Lieferschwierigkeiten. Online konnten die Selbsttests dafür angeboten werden, waren aber innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. In den kommenden Tagen wollen nun auch Rewe sowie die Discounter Lidl, Penny und Netto nachziehen.

Simone Carlocci zögert aus diesem Grund noch damit, größere Mengen für die Linden-Apotheke in Worpswede zu bestellen. „Wir haben in der vergangenen Woche erst mal 20 Packungen bestellt. Jetzt wollen wir gucken, ob die Kunden das Angebot überhaupt annehmen“, sagt er. Vor den Discountern und Supermärkten stünden die Menschen Schlange, die Nachfrage sei also hoch. Doch durch die Lieferverzögerungen wisse er nicht, wann die bestellte Ware ankommt. Dazu könnten die Kunden eher in die Lebensmittelgeschäfte pilgern, wenn dort genügend Selbsttests verfügbar wären. „Wir müssen weiter warten“, sagt Carlocci.