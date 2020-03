Für den Überfall auf zwei Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Sottrum kommen zwei 28-jährige Männer für mehrere Jahre hinter Gitter. (Peter Steffen/DPA)

Sottrum/Verden. Wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung sind zwei 28 Jahre alte Männer am Montag vom Landgericht Verden zu Haftstrafen von fast sechs und fast sieben Jahren verurteilt worden. Sie haben nach Überzeugung des Landgerichts Verden am 29. August 2018 den Überfall auf zwei Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes begangen, die morgens gegen 7.45 Uhr gerade rund 16 000 Euro bei der Volksbank einzahlen wollten.

Ein weiterer Angeklagter wurde freigesprochen. Dem 29-Jährigen war vorgeworfen worden, damals der Dritte im Bunde gewesen zu sein und in der Nähe des Tatorts mit dem Fluchtfahrzeug, einem älteren Ford mit Verdener Kennzeichen, auf die beiden Haupttäter gewartet zu haben. Nach der Beweisaufnahme hatte aber auch Oberstaatsanwalt Jann Scheerer die Auffassung vertreten, dem Mann aus Sottrum sei eine Tatbeteiligung nicht nachzuweisen.

Bei den beiden anderen Angeklagten sahen sich sowohl der Staatsanwalt als auch die 1. große Strafkammer vor deutlich unterschiedliche Beweislagen gestellt. Im Falle des 28-Jährigen aus Rotenburg gestaltete sich die Sache vergleichsweise einfach: Der Mann hatte sich im Januar 2019 freiwillig der Polizei gestellt, nachdem er in Verdacht geraten war und damit rechnen musste, aufgrund des Ergebnisses einer DNA-Analyse ganz konkret in den Fokus der Kripo zu geraten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte während des Tatablaufs beobachtet, dass einer der mutmaßlichen Täter direkt neben den Ford gespuckt hatte.

Die Kammer unter Vorsitz von Nikolai Sauer wertete das weitgehende Geständnis zugunsten des Rotenburgers. Am Montagvormittag, nach der Vernehmung weiterer Zeugen, hatte der Vertreter der Anklage noch einmal einen Versuch gestartet, dem Mann die Namen seiner Mittäter zu entlocken – vergeblich. Der 28-Jährige blieb in dieser Hinsicht verschlossen.

Eingeräumt hat er, einer der beiden Täter gewesen zu sein, die bei dem Überfall auf den Leiter des Einkaufsmarktes und eine Mitarbeiterin Pfefferspray eingesetzt haben sowie den Mann auch getreten und geschlagen haben. Der Zeuge hatte schließlich seinen Widerstand aufgegeben, wie es in der Urteilsbegründung hieß. Eine etwa 15-sekündige Aufnahme der Überwachungskamera der Bank zeigt, dass der Komplize offenbar die Jacke des Mannes aufriss und die dort verwahrte Geldtasche mit den Einnahmen des Vortages an sich nahm. Die beiden Räuber flüchteten Richtung Parkplatz.

Bei dem zu erkennenden Mittäter handelt es sich um den 28-Jährigen aus Ottersberg, der mit auf der Anklagebank saß – daran hatten Staatsanwaltschaft und Gericht in der Gesamtschau der Indizien keinen Zweifel. Die Beweisaufnahme habe sich hier aber sehr schwierig gestaltet, sagte Sauer. Und gleich zum Auftakt seiner Ausführungen hatte er betont, er sei wohl in seiner ganzen Richterlaufbahn noch nie so angelogen worden. Dies bezog sich auf die Freundin des Ottersbergers, die schon im Ermittlungsverfahren auf Biegen und Brechen danach getrachtet hatte, dem Mann ein Alibi zu verschaffen, und auf weitere Pseudo-Entlastungszeugen. Der Angeklagte hatte noch in seinem „letzten Wort“ die Vorwürfe bestritten – umsonst. Er erhielt eine Haftstrafe von sechs Jahren und elf Monaten. Um ein Jahr geringer fiel die Strafe für den mehrfach vorbestraften Rotenburger aus.