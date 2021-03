Noch sind die meisten Schwimmbecken verwaist. Worpswede will sein Bad nun wieder öffnen. Unter Auflagen. (Christoph Hardt/dpa)

Worpswede. Seit mehreren Monaten sind die Schwimmbäder in der Region geschlossen, zumindest in Worpswede soll sich dies nun aber ändern. Nach Mitteilung der Gemeindeverwaltung wird das Hallenbad, In de Wischen 11, in der kommenden Woche wieder öffnen. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, muss sich vorher anmelden und etwas tiefer in die Tasche greifen als sonst. Dafür hat man das Bad für eine begrenzte Zeit aber auch exklusiv für sich.

Das Bad war Anfang November geschlossen worden, nachdem sich Bund und Länder auf einen Lockdown geeinigt hatten, der helfen sollte, die Pandemie bis Weihnachten in den Griff zu bekommen. Nun soll der Schwimmbetrieb wieder losgehen. Wer möchte, kann ab Montag, 15. März, wieder seine Bahnen ziehen. Termine für eine Schwimmdauer von bis zu eineinhalb Stunden können unter 04792/ 1014 reserviert werden. Die Anmeldungen werden aber auch erst am Montag in der Zeit von 15 bis 16 Uhr entgegengenommen, so die Gemeinde.

Das Angebot richtet sich demnach vor allem an Familien mit Kindern. Ziel sei, so heißt es aus dem Rathaus, auf diese Weise ein weiteres Freizeitangebot zu schaffen. Als Eintrittspreis hat die Gemeinde 30 Euro pro Haushalt festgelegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob man allein oder mit der Familie schwimmen möchte. Eine Personenbeschränkung für Familien gibt es nicht. Verabreden sich dagegen zwei Personen aus verschiedenen Haushalten zum Badbesuch, zahlen sie zusammen 60 Euro. Für einen Haushalt und eine weitere Person werden ebenfalls 60 Euro fällig.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine Terminvereinbarung und die Angabe der Kontaktdaten erforderlich sind. Babyplanschbecken und Rutsche sollen vorerst gesperrt bleiben. Im Bad müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Die Badleitung gewährleistet laut Verwaltung die regelmäßige Reinigung und Desinfektion sämtlicher Flächen. Für Fragen zu dem Angebot sind die Verantwortlichen Amin Zeidan und Mario Preis unter der Nummer 04792/ 10 14 erreichbar.