An der Einmündung der Hexenberger Straße/Seeberger Landstraße gibt es jetzt zusätzlich eine gestrichelte Linie, die den Autofahrern deutlich machen soll, dass sie halten und sich vortasten müssen, ehe sie abbiegen. (FR)

Lilienthal. An der Einmündung der Hexenberger Straße in die Seeberger Landstraße in Lilienthal erinnern neuerdings zwei weiße Balken auf dem Asphalt daran, dass Autos vor dem Abbiegen anhalten müssen. Zusätzlich zur durchgezogenen Markierung gibt es jetzt direkt an der Fahrbahngrenze eine gestrichelte Linie. Bis dorthin sollen sich die Autofahrer vortasten, wenn sie in die Landesstraße 154 einbiegen wollen. Die Markierungen gehören zu den Maßnahmen, die die Straßenverkehrsbehörde veranlasst hat, nachdem es an dieser Stelle im Januar einen schweren Verkehrsunfall gegeben hatte. In dessen Folge waren eine 84-jährige Frau und ein gleichaltriger Autofahrer gestorben.

Nach dem Unfall gab es viel Kritik an dem Brückengeländer, das erst im vergangenen Herbst neben dem Einmündungsbereich erneuert wurde. Anwohner wie Helmut Rohdenburg monieren, dass die Gitterstäbe so eng gesetzt seien, dass von der Hexenberger Straße aus die Sicht auf die L 154 erschwert sei und je nach Abstand und Blickwinkel wie eine Mauer wirke. Der Seeberger forderte die Straßenverkehrsbehörde in mehreren E-Mails auf, das Geländer zu entfernen und den Ursprungszustand wieder herzustellen. Doch das lehnt die Straßenverkehrsbehörde in Verden mit Hinweis auf die geltenden Vorschriften ab. Diese besagen, dass Brücken, die über fließendes Gewässer führen, zum Schutz von Kleinkindern mit solchen engen Füllstabgeländern versehen werden müssen. Einen Spielraum gebe es nicht.

Der schwere Unfall hat dazu geführt, dass sich die Verkehrsfachleute und auch die Polizei die Stelle mehrfach angesehen haben. Auch der Landtagsabgeordnete Axel Miesner schaltete sich ein. Ebenso wird sich die Unfallkommission des Landkreises mit der Situation beschäftigen. Einen Termin, wann die Kommission das nächste Mal zusammen kommt, gibt es noch nicht. Neben den Haltelinien steht im Einmündungsbereich ein Stoppschild.

Helmut Rohdenburg bleibt an der Sache dran, denn er ist davon überzeugt, dass die Ecke nicht so bleiben kann, wie sie ist. Es gelte, weitere schwere Unfälle zu verhindern. Von der zweiten Linie ist er nicht überzeugt. „Meine aktuellen Verkehrsbeobachtungen haben ergeben, dass die Autofahrer jetzt zwei Linien ignorieren. Hält ausnahmsweise einer am Haltebalken, wird seine Sicht weiterhin durch das Füllstabgeländer behindert“, berichtet der Seeberger. An den Sichtbeschränkungen durch das Geländer habe sich nichts geändert. Vor allem für ortsfremde Autofahrer bleibe der Kreuzungsbereich gefährlich.