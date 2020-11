Am Schoofmoor ist eine Haltestelle beschädigt worden. (Fabian Warnken)

Lilienthal. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag an der Falkenberger Landstraße gleich drei Haltestellenverglasungen der Linie 4 beschädigt. Sie zerstörten Glasscheiben der Haltestelle Timkenweg in Richtung Falkenberger Kreisel sowie der Haltestelle Schoofmoor in beiden Richtungen. Unklar ist für die Polizei noch, wie die Täter dabei vorgingen. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04298/465660 entgegengenommen.