So sehen die Mülleimer am Hammestrand an einem Sommertag aus. Ein Paradies für Wespen. (Hammestrandinitiative)

Worpswede. Wer zuletzt mal im Freien gefrühstückt oder ein Eis geleckt hat, wird bemerkt haben, wie erkundungsfreudig die Wespen in diesen Tagen sind. Auch am Hammestrand in Worpswede zeigen sich die Tierchen von ihrer angriffslustigen Seite, weswegen die Hammestrandinitiative nun die Mülleimer abgebaut hat. Die Maßnahme dient vor allem dem Schutz badender Kinder, teilt die Initiative mit. Gerade im Bereich

Mit diesen Schildern will die Initiative die Strandnutzer dazu bewegen, ihren Müll wieder mitzunehmen. (Hans Jordan)

der oftmals überfüllten Mülleimer hätten sich viele Wespen getummelt. Mit dem Abbau der Mülleimer hofft man nun, dass die Gegend für die Insekten nicht mehr ganz so attraktiv ist wie bisher. Zugleich hat die Initiative ein Schild aufgestellt, mit dem die Strandnutzer gebeten werden, ihren Müll nach dem Strandtag auch wieder mit nach Hause zu nehmen.