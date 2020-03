Matthias Böker ist mit seinem Fahrradgeschäft Wiegetritt Dienstleister und Verkäufer. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Worpswede. Die Einzelhändler in der Umgebung treffen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hart. Zwischen Wümme und Hamme gibt es viele kleine Geschäfte, die wegen der Verordnungen durch die Bundes- und Landesregierung in den kommenden Wochen große Schwierigkeiten bekommen könnten. Einige von ihnen berichten, wie es ihnen zu dieser Zeit ergeht.

Silke Schröter, Buchhandlung Netzel

Silke Schröter (Lars Fischer)

„Für uns ist es gerade sehr schwierig. Ich habe große Ungewissheit, weil wir auf der einen Seite eine Buchhandlung, auf der anderen Seite aber auch eine Poststelle sind und Zeitungsverkauf betreiben und deshalb unklar ist, ob wir die Buchhandlung schließen müssen – denn Poststellen dürfen bekanntermaßen geöffnet bleiben. Es stand schon zur Diskussion, ob man einen Teil des Geschäfts absperrt. Ich habe gerade so viel im Kopf, weil ich nicht weiß, wie es weiter geht. Außerdem habe ich gerade eine große Operation hinter mir und sollte mich eigentlich ausruhen, aufgrund der aktuellen Lage musste ich aber zurück in mein Geschäft kommen. Die Ängste sind existenziell. Meinen Mitarbeitern muss ich wahrscheinlich die Stunden kürzen. Ich habe drei geringfügig Beschäftigte in der Buchhandlung, das bedeutet, dass ich keine Kurzarbeit anmelden kann. Wir haben etwa 50 Prozent weniger Kundschaft und natürlich auch Umsatzeinbußen, am Vormittag ist hier tote Hose. Am Nachmittag beobachte ich gerade vermehrt, dass Eltern mit ihren Kindern hereinkommen. Unser Großhändler beliefert uns weiterhin und auch unser Onlineshop funktioniert. Unseren Kunden habe ich ans Herz gelegt, telefonisch Bestellungen zu machen, um ihnen Wege zu ersparen. Bei uns im Laden muss allerdings immer jemand vor Ort sein, zumindest, solange die Post noch liefert.

Bianca Henche, Bäckerei Holsten

Bianca Henche arbeitet seit 30 Jahren als Verkäuferin in der Bäckerei. (Patricia Friedek)

„Bei uns ist es noch recht normal und das soll auch so bleiben, solange es geht. Ich habe kürzlich die Stehtische aus der Bäckerei herausgenommen, damit die Menschen nicht mehr so nah beieinander sind. Das fehlt den Kunden, weil sie ihren Kaffee gerade nicht mehr hier trinken können, sondern ihn nur mitnehmen können, aber es ist gerade besser so. Wir lassen die Tür auf, damit die Kunden nicht die Türklinke anfassen müssen. Auch ich achte natürlich mehr auf Hygiene: Ich wasche mir noch öfter als sonst die Hände, die Ware fasse ich nur mit Papier an, Brot schneide ich nur mit Handschuhen. Ich bin seit 30 Jahren Verkäuferin und hänge mit Herz und Seele an dem Beruf. Es würde sehr schwierig für uns sein, wenn wir für ein paar Wochen schließen müssten.“

Matthias Böker, Fahrradgeschäft Wiegetritt

Matthias Böker betreibt ein Fahrradgeschäft und bietet Reparaturen an. (Patricia Friedek)

„Unseren Handel müssen wir auf unbestimmte Zeit einstellen, unsere Werkstatt darf allerdings geöffnet bleiben, weil es eine Dienstleistung ist. Da stellen wir sicher, dass die Kunden keinen Kontakt mit unseren Mitarbeitern haben. Meine Mitarbeiter arbeiten jetzt abwechselnd und je 20 Stunden die Woche, so haben sie auch keinen Kontakt. Ab Montag ist die Kurzarbeit angemeldet. Das war nicht so einfach, weil die Arbeitsämter gerade sehr überlastet sind. Unsere Öffnungszeiten sind nun von neun bis 18 Uhr. Ich war darauf vorbereitet, dass wir den Verkauf einstellen müssen und habe schon im Vorhinein mit den Banken und Kreditoren gesprochen, weil ich beobachtet habe, wie sich die Situation in der Welt verändert hat. Unsere Lieferungen werden vorerst gestoppt. Solange das Geld fließt, mache ich mir keine Sorgen. Das Schlimmste wäre natürlich die Insolvenz, aber davon gehe ich nicht aus."

Thomas Busch, Fleischfachverkäufer

Thomas Busch (Patricia Friedek)

„Mein Geschäft bleibt so lange offen, wie es geht. Ich gehe nicht davon aus, dass ich bald schließen muss. Dennoch beobachte ich, dass manche Leute für ein paar mehr Tage einkaufen oder lieber die Ware im ganzen Stück kaufen als geschnitten. Aber ich sehe das erstmal ganz entspannt. Ich habe den Vorteil, dass ich durch die Theke sowieso fast zwei Meter von meinen Kunden entfernt bin. Trotzdem achte ich vermehrt auf Hygiene. Unsere Öffnungszeiten sollen gleich bleiben. Ich würde allerdings personell Schwierigkeiten bekommen, wenn es heißen würde, dass wir jetzt sonntags oder länger öffnen müssen.“