Die Therapiepferde Sam und Tinkerbell auf der Kinder-und Jugendfarm Borgfeld brauchen neue Sättel, dafür sammelt die Hans-Wendt-Stiftung Spenden. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Auch den vierbeinigen Mitarbeitern von Reittherapeutin Marisa Claßen soll es gut gehen: Um ihren verantwortungsvollen Job als Therapiepferde im Arche-Park der Hans-Wendt-Stiftung gut und zuverlässig erfüllen zu können, brauchen sie jedoch das dafür notwendige Equipment. Aktuell mangelt es beim heilpädagogischen Reiten der Hans-Wendt-Stiftung an passenden Sätteln für Sam und Tinkerbell, so heißen die beiden ausgebildeten Therapiepferde. Nötig wird diese Anschaffung, weil ein Sattel nicht nur den Rücken der Pferde schützt, sondern den Reitschülern auch die für das Reiten notwendige Stabilität gebe, so Marisa Claßen. Um neue Sättel anschaffen zu können, sammelt die Stiftung derzeit Spenden.

Vor mehr als drei Jahren hat die Hans-Wendt-Stiftung das heilpädagogische Reiten in das Programm aufgenommen. „Durch die heilpädagogische Förderung mit dem Pferd stärken wir gezielt Kinder und Jugendliche, die Verhaltensauffälligkeiten in verschiedenen Bereichen zeigen." Die Kinder lernen demnach, neue Situationen in kleinen Schritten zu bewältigen. "Kleine Erfolgserlebnisse stärken das Gefühl des Selbstwerts und des Selbstbewusstseins", weiß Marisa Claßen. "Die Jugendlichen werden gefordert, selbst neue Lösungen für Aufgaben zu entwickeln." In unsicheren Situationen sollen sie lernen, handlungsfähig zu bleiben und so ihren individuellen Zielen näher zu kommen.

Das jeweilige Pferd spreche Kinder und Jugendliche ganzheitlich über alle Sinne an und fordere sie daher auf allen Ebenen. „Therapeutisches Reiten ist mehr als Reiten zu lernen, sondern fördert die individuelle Entwicklung und unterstützt bei Störungen der emotionalen Entwicklung, bei Kommunikations- und Beziehungsproblemen, Wahrnehmungs- und Verhaltensstörungen, motorischen Defiziten und Problemen in der Sprachentwicklung“, heißt es bei der Hans-Wendt-Stiftung.

Täglich ist das große Gelände der Kinder- und Jugendfarm mit Arche-Park in der Hans-Wendt-Stiftung kostenlos geöffnet. Damit der anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Bremen auf der Kinder- und Jugendfarm sein vielfältiges Bildungs- und Freizeitprogramm mit therapeutischem Reiten konstant aufrechterhalten kann, ist er auf Spenden angewiesen.

Informationen zur heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd gibt Marisa Claßen unter E-Mail: kinderundjugendfarm@hwst.de oder Heike Worgulla unter der Telefonnummer: 0421/ 243 36 11.