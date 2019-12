Für die meisten Imker ein Wegwerf-Produkt, für Christine Winter ein wertvoller Stoff: Propolis wirkt antibakteriell. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Meine Bienen sind Meister im Verkleben. Bei der Durchsicht der beiden Völker schaffe ich es nicht mal allein, die Waben aus dem Kasten zu heben. Obwohl ich den Stockmeißel wie ein Brecheisen ansetze, um die Waben voneinander zu lösen. Sie kleben bombenfest aneinander. Ich ächze, stöhne und reiche den Stockmeißel an meine Tochter weiter. Sie ist stärker oder geschickter als ich und geht inzwischen gern und gut mit den Bienen um. Sie passt dabei immer auf, dass bei der Arbeit auch wirklich kein Tier zu Schaden kommt.

So sehr viele Imker, die ich kenne, auch über das Kittharz fluchen, so gut ist der braune Stoff selbst. Es ist übrigens kein bieneneigenes Produkt, klärt mich Christine Winter auf, Jahrgang 1965, lockiges Haar, runde Brille. Die zweifache Mutter aus Platjenwerbe hat pharmazeutische Biologie studiert und promoviert. Heute arbeitet sie im Qualitätsmanagement der Firma Roha in Oberneuland.

50 Spezialisten pro Volk

In jedem Bienenvolk, das aus vielen Tausend Bienen besteht, gebe es nur rund 50 Bienen, die den Auftrag haben, Propolis zu sammeln. „Sie nagen das Harz von Knospen und Rinden der Bäume ab und transportieren es an den Hinterbeinen in den Bienenstock. Nicht nur von einer Art, sondern von ganz bestimmten Bäumen. Das Erstaunliche ist, das es Propolis in der ganzen Welt gibt, unterschiedlich in der Zusammensetzung, aber mit der gleichen keimhemmenden Wirkung im Bienenstock “, sagt Christine Winter.

Die Bienen nutzen den antibakteriellen Stoff, um damit die Wände ihrer Brutzellen hauchdünn auszukleiden und ihre Brut vor mikrobiellem Befall zu bewahren. Aber auch, um sich vor Zugluft zu schützen. Es sei ein Mittel, um den feucht-warmen Bienenstock gesund zu halten. „Propolis ist das externe Immunsystem der Bienen“, so Christine Winter. Neben ihrer Haustür hängt ein kleiner Verkaufskasten mit Honig. Sechs Völker besitzt das Mitglied des Blumenthaler Imkervereins inzwischen. „Ich habe mit zwei Völkern angefangen, aber in diesem Jahr einige Schwärme gehabt“, berichtet Christine Winter. Dass sie sich den Blumenthaler Imkern angeschlossen hat, hat mehr mit ihrem Job in der Pharmaindustrie als mit der Vorliebe für Honig zu tun. „Mein Job ist die Qualitätskontrolle und -sicherung der Propolis-Produkte, und um zu verstehen, was ein Imker tut, wollte ich eigene Bienen haben. Es ging mir nicht um den Honig. Ich wollte beobachten.“

Propolis lässt sich zum Beispiel nutzen, um Lippenbalsam eine zusätzliche Schutzfunktion zu verleihen. (Frank Thomas Koch)

Auf dem Küchentisch hat sie ein paar Krümel Propolis gelegt. Für die meisten Imker, sagt Christine Winter, sei Propolis ein Wegwerf-Produkt. Dort, wo er bei der Durchsicht der Völker stört, wird er abgekratzt und entsorgt. Christine Winter hält es anders. Sie verwertet den Bienenkitt für den Eigenbedarf oder für Adventsbasare des Lions Clubs: „Als Apothekerin weiß ich, wie man Salben und Tinkturen herstellt.“ Für ein Lippenbalsam zum Beispiel erwärmt sie 100 Milliliter Mandel-Öl in einem Wasserbad, schmilzt darin vier bis acht Gramm Bienenwachs und 15 bis 50 Tropfen Propolis-Tinktur. Die Tinktur entsteht, wenn man Propolis mit 80-prozentigem Ethanol aufgießt. Der Propolis-Anteil im Lippenbalsam sorge dafür, dass es antibakteriell wirke. Längst hat die Pharmaindustrie Propolis für sich entdeckt. Als Heilmittel indes darf Bienenharz nur ausgelobt werden, wenn es eine Arzneimittelzulassung mit belegter Wirkung darüber gibt. Winters Arbeitgeber verkauft Kapseln „zur Stärkung des Körpers – auch zur Erkältungszeit“ und Pastillen „bei Kratzen im Hals und Schluckbeschwerden.“ Christine Winter bietet mir eine Halspastille an. Der Geschmack ist eigentümlich, scharf und etwas bitter, aber nicht unangenehm.

Für mittelständische Betriebe sei es zu teuer, für neue Arzneimittel-Zulassungen Studien in Auftrag zu geben, meint Winter. Auch sei der Weg zu neuen Zulassungen lang: Beim Propolis sei selbst die einfache Frage nicht geklärt, ob es sich um ein pflanzliches oder tierisches Produkt handelt. „Es ist irgendwas dazwischen, denn es ist in jedem Fall Bienen-DNA enthalten, da das Harz von den Bienen gekaut wird“, sagt Christine Winter.

Keimhemmender Effekt

Propolis wirke als Vielstoffgemisch, meint die Apothekerin. „Es ist wissenschaftlich belegt, dass Propolis einen keimhemmenden Effekt hat. Und es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, die belegen, dass das Immunsystem durch Propolis gestärkt wird. Ich glaube, dass Bienenprodukte eine Alternative zu Antibiotika darstellen“, meint die Fachfrau. “Weil es keine Resistenzen gibt.“

Pro Bienenstock entstünden pro Jahr 50 bis 100 Gramm Propolis. Für die Produkte, die Christine Winter für ihren Arbeitgeber auf Qualität prüft, würden vier bis fünf Tonnen Propolis pro Jahr benötigt. Schadet der Imker seinen Bienen, wenn er ihnen das Propolis wegnimmt? Christine Winter kennt die Frage aus Gesprächen mit Imkern. Ihre Antwort lautet: Nein, da die meisten Imker ihre Bienen ohnehin mit einer Plastikfolie über den Waben vor Zugluft schützen.

Es gibt im Imkereibedarf allerdings spezielle Propolisgitter, die statt Plastikfolie auf die Beuten gelegt werden können. Diese Kunststoff-Abdeckungen sind mit winzigen Schlitzen versehen, die die Bienen versuchen, mit Kittharz abzudichten. Doch die wenigsten Imker in Deutschland befassten sich mit Propolis-Gewinnung. „Weil es mühsam und klebrig ist“, glaubt Christine Winter.

In anderen Ländern brächten Imker Kleinstmengen an Propolis zu Imkergenossenschaften, wo sie gesammelt und an die Industrie abgegeben würden. Propolis sei ein wertvoller Rohstoff. Laut Christine Winter bekommen Imker pro Kilo bis zu 60 Euro. Beim Qualitätscheck im Labor achte sie vor allem darauf, dass nicht zu viele Pestizide und keine Bienenarzneimittel-Rückstände im Propolis enthalten sind. Einige Imker nutzen Antibiotika, um die Tiere vor Krankheiten zu schützen, obwohl das verboten ist. „Aber wir prüfen auch auf Schwermetalle wegen der Umweltverschmutzung“, sagt Christine Winter. Längst nicht jede Charge werde aufgrund von Verunreinigungen gekauft: „Die Händler wissen das und prüfen deshalb zum Teil auch ihre Imker.“ Zurück bei meinen Bienen, nehme ich mir vor, nie wieder Propolis wegzuwerfen. Denn es fällt unweigerlich an, wenn ich die Waben des großen und kleinen Ableger-Volks zur Kontrolle aus dem Kasten hebe und wieder ordentlich verstauen will.

Nur wird es wahrscheinlich 100 Jahre dauern, bis ich genug für eine Salbe zusammen habe. Aber das Zeug wird nicht schlecht. Das wussten auch schon die alten Ägypter. Sie haben Propolis zum Einbalsamieren ihrer Mumien genutzt...

Weitere Informationen

Meine Bienen sind Meister im Verkleben. Bei der Durchsicht der beiden Völker schaffe ich es nicht mal allein, die Waben aus dem Kasten zu heben. Obwohl ich den Stockmeißel wie ein Brecheisen ansetze, um die Waben voneinander zu lösen. Sie kleben bombenfest aneinander. Ich ächze, stöhne und reiche den Stockmeißel an meine Tochter weiter. Sie ist stärker oder geschickter als ich und geht inzwischen gern und gut mit den Bienen um. Sie passt dabei immer auf, dass bei der Arbeit auch wirklich kein Tier zu Schaden kommt.