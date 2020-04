Osterfeuer können in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden. Vereine stehen vor der Frage, was sie mit dem bereits gesammelten Strauchschnitt anfangen sollen. (LYDIA WIEBALK)

Landkreis Osterholz. Die Absage der Osterfeuer stellt die Organisatoren in den Vereinen vor Probleme: Auf Sportplätzen, Festwiesen oder Ackerflächen türmt sich mancherorts der Grünschnitt, der nun nicht wie geplant am Osterwochenende in Flammen aufgehen darf. Viele Vereine wissen noch nicht, was mit den gesammelten Ästen und Sträuchern passieren soll. Zudem bringt der Ausfall vor allem kleinere Vereine in finanzielle Nöte: Die Einnahmen aus dem Bier- und Bratwurst-Verkauf sind oft wichtige Stützpfeiler der ehrenamtlichen Vereinsarbeit. Durch die Corona-Krise brechen sie jetzt weg.

„Ich will jetzt nicht wehleidig klingen. Aber wir haben ein akutes Problem“, sagt Levin Stelljes, der Vorsitzende der rund 100 Mitglieder zählenden Landjugend Worpswede-Worphausen. Die 72-Stunden-Aktion der Landjugend im vergangenen Jahr hat ein kräftiges Loch ins Budget gerissen, das eigentlich durch die Osterfeuer-Erlöse wieder aufgefüllt werden sollte. Wenn sich nichts tut, kann die Landjugend viele ihrer geplanten Aktivitäten in diesem Jahr vergessen. Öffentliche Hilfe ist nicht in Sicht. Stelljes hat sich schlaugemacht. „Man kann als Verein keine Unterstützung beantragen“, sagt er.

Tröstlich wirkt nur auf den ersten Blick die Aussicht auf einen Ersatztermin, den das Land Niedersachsen per Runderlass erlaubt hat. Nach Absprache mit dem Landkreis liegt es in der Hand der Gemeinden, ob davon Gebrauch gemacht wird. Stelljes sieht neue Probleme aufkommen, je weiter das Jahr voranschreitet. Punkt eins: Die Landwirte können die Arbeiten auf den als Feuerplatz angedachten Äckern nicht länger aufschieben. Punkt zwei: Wenn im Grünschnitt erst einmal die Vögel nisten oder andere Tiere Unterschlupf finden, ist das Abfackeln keine Option mehr.

Landrat Bernd Lütjen hat den Ausweichtermin für das Brauchtumsfeuer auf dem Zettel: „Ich werde das mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern besprechen mit dem Ziel einer einheitlichen Regelung. Erst einmal muss aber klar sein, wann die Kontaktbeschränkungen entsprechend gelockert werden. Sollte es einen Ausweichtermin geben, werden wir die Öffentlichkeit informieren. Wichtig: Die Sammlung von Brennmaterial bleibt weiterhin verboten“, erklärt Lütjen.

Kreis sucht nach praktikabler Lösung

Für Gartenbesitzer, die darauf gehofft hatten, ihr Strauchwerk zu einem Osterfeuerhaufen bringen zu können, sucht die Abfallwirtschaft des Landkreises laut Landrat Lütjen derzeit nach praktikablen Lösungen. Seit Tagen herrscht Hochbetrieb im Entsorgungszentrum der Abfall Service Osterholz GmbH in Pennigbüttel. Am Montag erst bat das Unternehmen darum, die Station wegen der langen Wartezeiten nur noch in dringenden Fällen aufzusuchen. Misslich ist zudem, dass der Wertstoffhof in Lilienthal wegen Corona geschlossen ist. Der Abfall Service bittet darum, Grünabfälle zunächst zu lagern oder in kleinen Mengen über die Biotonne zu entsorgen. Keine gute Idee wäre es, den Strauchschnitt im eigenen Garten verbrennen zu wollen. Der Landkreis weist darauf hin, dass es sich dabei um eine illegale Grünabfallentsorgung handelt und Geldstrafen drohen.

Bei der Landjugend ist auf dem Feld am Graspad noch kein Grünschnitt angeliefert worden. Damit geht es ihr besser als zum Beispiel dem Heimatverein und der Freiwilligen Feuerwehr Seebergen, dem TSV Sankt Jürgen oder dem Schützenverein Lilienthal. In Seebergen bildet die Weihnachtsbaumsammlung der Feuerwehr jedes Jahr den Grundstock für das Osterfeuer. Da die Anfuhrtermine aus den Gärten der Nachbarschaft rechtzeitig gestrichen wurden, ist der Tannen-Haufen auf dem Feld von Landwirt Heiner Windler in den vergangenen Wochen zumindest nicht größer geworden. Wie der Kram wegkommt, steht noch nicht fest. Traurig finden die Verantwortlichen die Absage in jedem Fall: Das Osterfeuer sollte ein Höhepunkt im Festprogramm zum 300-jährigen Geburtstag Seebergens werden. Hinzu kommt der finanzielle Aspekt: Erlöse, die eigentlich für die Kinder- und Jugendarbeit gedacht waren, fallen nun weg.

Ähnlich sieht es beim Schützenverein Lilienthal aus, wo beim Osterfeuer auf dem Schützenplatz immer Andrang herrscht. Als die Absage kam, bemühte sich Vorsitzender Axel Erbe flugs bei der Gemeinde um einen Ersatztermin. Seine Idee: Bei einem Mittsommerfest am 20. Juni könnten die Haufen brennen. Doch die Verwaltung lehnte ab. Jetzt soll abgewartet werden, welche Ergebnisse die Gespräche auf Kreisebene bringen. Auch für die Schützen bedeutet das gestrichene Osterfeuer einen „herben finanziellen Verlust“, sagt Erbe. Er hat den Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Bisher sieht es so aus, als ob der Haufen erst einmal liegen bleibt. Einen gewerblichen Schredderdienst, wie er zum Beispiel in den Dörfern der Samtgemeinde Tarmstedt beauftragt wurde, können sich die Lilienthaler Schützen nicht leisten.

Auch beim TSV Sankt Jürgen herrscht derzeit Ratlosigkeit: Im Februar hatte der Verein dazu aufgerufen, Grünschnitt anzuliefern. Markus Behrens von der Geschäftsstelle des TSV schätzt, dass bereits ein Drittel der sonst übliche Menge zusammengekommen sind. Er weiß noch nicht, was mit dem Haufen am Fußballplatz passieren soll. Die Äste und Sträucher stören, spätestens wenn Ende Juni die Europameisterschaft der U 8-Teams ansteht und das Turnier nicht auch wegen Corona ausfällt, wird die Fläche als Parkplatz benötigt.

Die Polizei kündigt an, die Einhaltung der Regelungen zu kontrollieren. „Wir werden auch über die Osterfeiertage verstärkte Präsenz zeigen und bei entsprechenden Verstößen intervenieren“, erklärt der Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Uwe Jordan. Dies gelte für die Einhaltung des Kontaktverbots ebenso wie für die Osterfeuer.

Häckseln kostet 1000 Euro

„Wir haben einen Riesenhaufen, der für zwei Osterfeuer reicht“, sagt der Vorsitzende der Schützengilde Borgfeld, Ingo Buchenau, für die Veranstaltung mit dem Borgfelder Bürgerverein und der Freiwilligen Feuerwehr. Noch soll der Schnitthügel nicht geschreddert werden. Buchenau hofft auf Plan B, das Feuer zu Pfingsten lodern zu lassen oder als Freudenfeuer nach der Corona-Krise. Bislang gehen die drei Vereine plus minus Null aus der Absage heraus. Sollte doch geschreddert werden müssen, hofft Buchenau auf ein kostenloses Leihgerät und das Häckselgut solle dann an Borgfelder verteilt werden.

Mit einer Null unterm Strich kommmt die Dorfgemeinschaft Wörpedorf aus Grasberg nicht mehr heraus. Das Holz war schon angeliefert, als die behördliche Absage erteilt wurde, so Elke Schnakenberg. Etwa 1000 Euro kämen auf die Dorfgemeinschaft für das Häckseln durch einen Lohnunternehmer zu, daher erkundige sich der Verein gerade, ob das Abbrennen des Haufens unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich sei.

In Worpswede weiß man auch noch nicht, wohin mit dem bereits angelieferten Baumschnitt. Raimund Bölke, Vorsitzender des FC Worpswede, der das Feuer traditionell veranstaltet, versucht, einen Schredder zu organisieren. „Aber das dauert, die haben alle viel zu tun. Wahrscheinlich müssen wir erst mal umstapeln, damit der Parkplatz wieder frei ist, wenn wir wieder Fußball spielen können.“

Zur Sache

Tipps vom Nabu zum Grünschnitt

Keine Osterfeuer – für den Landesverband Niedersachsen des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) ist dies eine „Chance für die Natur“. Der Verband empfiehlt, Grünschnitt, Zweige und Äste stark zu zerkleinern und als dünne Mulchschicht auf Beeten zu verteilen. Die Pflanzen in den Beeten würden so mehr Nährstoffe bekommen und gleichzeitig würde die Feuchtigkeit im Boden gehalten. In die gleiche Richtung geht das Angebot des Maschinenrings Wesermünde-Osterholz. Unter dem Motto „Holzschredder statt Osterfeuer“ bietet er gegen ein Entgelt an, das Strauchwerk zu schreddern. Auch dieses Schreddergut kann als Mulch im Garten eingesetzt werden. Andere Unternehmen haben ähnliche kostenpflichtige Angebote. Der Nabu regt auch an, Äste und Strauchwerk zu einer „Rotkehlchen- und Spitzmausburg“ aufzuschichten oder eine sogenannte Benjeshecke anzulegen, die zahlreichen Tieren einen Lebensraum biete. „Und vielleicht erlebt die Eigenkompostierung ja nun eine echte Renaissance in unseren Gärten“, lautet ein weiterer Tipp. Der Nabu weist auch darauf hin, dass es verboten ist, Grünabfälle in der freien Landschaft zu entsorgen.