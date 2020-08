Umgeben von Bäumen brannte am Sonnabend ein Haus in Ohlenstedt. Dabei war die Gefahr groß, dass die Flammen bei der herrschenden Trockenheit auf den Wald übergreifen könnte. (Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck)

Osterholz-Scharmbeck. Die Alarmierung erreichte Polizei und Feuerwehr am Sonnabend gegen 8.30 Uhr: An der Straße Büttel in Ohlenstedt (K16) war eine Rauchentwicklung bemerkt worden. Angesichts drohender Waldbrandgefahr rückten direkt fünf der zehn Ortsfeuerwehren von Osterholz-Scharmbeck aus, teilt Marcus Zylka, Pressewart der Osterholzer Feuerwehr, mit. Die Einsatzkräfte aus Ohlenstedt, Freißenbüttel, Garlstedt, Hülseberg und Osterholz-Scharmbeck hätten schon bei Anfahrt die Meldung bestätigen können. Und sie mussten das Alarmstichwort erhöhen, denn das Haus brannte nicht nur lichterloh, es stand auch in einem Waldstück. Die Flammen griffen auf die Vegetation über, und eine Person wurde vermisst, so Zylka.

„Aufgrund von mehreren Durchzündungen von Gasflaschen war es den Einsatzkräften, unter der Einhaltung des Eigenschutzes, zunächst nur möglich einen Außenangriff durchzuführen und einen Flüssiggastank zu kühlen“, berichtet er. Glücklicherweise tauchte die zunächst vermisste Person im Verlauf des Einsatzes an der Einsatzstelle auf. Nach gut drei Stunden der Brandbekämpfung konnten die meisten Einsatzkräfte abrücken. Zu dem befürchteten Waldbrand kam es nicht. Die Feuerwehr Ohlenstedt, Hülseberg und Garlstedt übernahmen die Nachlöscharbeiten. Gegen 12.30 Uhr waren auch die beendet und die Feuerwehren übergaben die Einsatzstelle an die Polizei, damit diese mit der Ermittlung der Brandursache beginnen konnte. Laut Polizei wurden durch das Feuer nicht nur das Haus, sondern auch mehrere Oldtimer-Fahrzeuge zerstört. Personen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Die Brandursache stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Beamten schätzen den durch das Feuer entstandenen Sachschaden auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich. Während der Löscharbeiten musste die Kreisstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.