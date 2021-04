Auch in Tarmstedt will der Hausarzt Florian Steiner in dieser Woche mit den Impfungen beginnen. (Sebastian Gollnow/DPA)

Tarmstedt. Beim Impfzentrum in Zeven begrüßt man die Einbeziehung von Hausarztpraxen in die Impfkampagne. Personen, die bereits einen Termin im Impfzentrum bekommen haben oder auf der Warteliste des Landes stehen, müssten sich dort abmelden, wenn sie sich beim Hausarzt impfen lassen wollen. Eine solche Abmeldung kann entweder über die Hotline des Landes Niedersachsen (Telefon 0800/ 99 88 665) erfolgen oder über die Mailadresse orga2.impfzentrum@lk-row.de. Abgesagte Impftermine könnten nicht eigenständig an andere vergeben werden, sondern werden über das Land Niedersachsen neu vergeben.

Der Tarmstedter Hausarzt Florian Steiner hingegen bittet alle, die bereits einen Termin im Impfzentrum in Zeven haben, diesen auch wahrzunehmen. Keinesfalls sollten Termine in Zeven abgesagt werden. „Nur gemeinsam bekommen wir das hin“, so Steiner. Auch bittet er darum, dass Impfwillige „nicht bei uns anrufen und nach einem Impftermin fragen. Wir bestellen die Menschen zum Impfen ein.“ Er rechnet damit, dass er in dieser Woche 36 Impfdosen bekommt. Auf seiner Homepage schreibt er: „Sie sehen an der niedrigen Zahl, dass es lange dauern wird, bis der Großteil der Menschen an der Reihe ist.“

Steiner rechnet damit, dass er zunächst ausschließlich Impfstoff von Biontech/Pfizer geliefert bekommt. Ab 18. April solle der Astra-Zeneca-Impfstoff dazu kommen, „den wir selbstverständlich auch verimpfen werden“. Seine Patienten bittet er, sich vorab über die Impfstoffe zu informieren. Die Links dazu gibt es auf der Homepage des Landkreises unter www.lk-row.de und auf der des Arztes unter www.praxis-steiner-tarmstedt.de. In der Praxis liegen die Informationen auch in gedruckter Form vor: Die Aufklärungsblätter würden auch an die Fensterscheibe geklebt, sodass sie auch bei geschlossener Praxis gelesen werden könnten.

Zur Sache

18 neue Corona-Fälle

Im Landkreis Rotenburg sind dem Gesundheitsamt seit Dienstag 18 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Insgesamt wurden bisher 3029 Fälle gezählt, 2704 Menschen sind wieder genesen, 80 Personen sind gestorben. Aktuell gibt es 245 Infizierte, von denen sich zehn in stationärer Behandlung befinden. Die so genannte „7-Tage-Inzidenz“ liegt für das gesamte Kreisgebiet bei 59,8 Neuinfektionen in Bezug auf 100.000 Einwohner (Stand 7. April, 9 Uhr). 454 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Ihre Erstimpfung haben bis jetzt 18.969 Personen bekommen, die Zweitimpfung 9294 Menschen. Fragen zum Thema Corona beantwortet das Bürgertelefon des Landkreises montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter 04261/983983.