Rathaus Grasberg

Haushalt 2021 im Gemeinderat

Undine Mader

Der Haushaltsentwurf 2021 weist in der Gemeinde Grasberg ein zu erwartendes Defizit von rund 1,1 Millionen Euro auf. Am Donnerstag, 3. Dezember, stimmt darüber der Gemeinderat in öffentlichzer Sitzung ab.