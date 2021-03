Auch die Erweiterung der Kita am Worpsweder SOS-Kinderdorf steht erneut auf der Tagesordnung. (Christian Valek)

In den vergangenen Wochen haben sich die verschiedenen Fachausschüsse mit dem Haushalt der Gemeinde Worpswede für das laufende Jahr beschäftigt. Das Ergebnis war, wie berichtet, erwartungsgemäß defizitär. Unterm Strich blieb ein Minus von rund 1,1 Millionen Euro. Damit dieser Haushalt gültig wird, muss er noch vom Gemeinderat beschlossen werden. Dazu kommt das Gremium am Montag, 22. März, ab 19 Uhr zusammen. Die öffentliche Sitzung, die wie gewohnt Einwohnerfragestunden beinhaltet, findet erneut im Hüttenbuscher Schützenhof am Mühlendamm 3 statt. Für Teilnehmer und Gäste gelten die üblichen Corona-Bestimmungen.

Neben dem eigentlichen Haushaltsentwurf stehen auch das Haushaltssicherungskonzept, der Stellenplan der Verwaltung, Haushaltssatzung und -plan sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024 zur Abstimmung. Die vom Finanzausschuss empfohlene Anhebung der Hundesteuer soll ebenfalls beschlossen werden. Darüber hinaus wird über die Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) diskutiert und befunden.

Auch über die vom Sozialausschuss empfohlene Erweiterung der Kindertagesstätte Dat Butjerhus am SOS-Kinderdorf mit gemieteten Mobilbauten soll abschließend entschieden werden. Als letzter Tagesordnungspunkt steht die Festlegung der Wahlleitung für die Kommunalwahlen am 12. September an. Diese könnte im Ausschlussverfahren schon einen kleinen Fingerzeig auf mögliche, bislang aber noch nicht benannte Bürgermeisterkandidaten bieten: Der Wahlleiter selber darf nicht antreten.