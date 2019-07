Auf der Bühne sorgte unter anderem Rebellion für die Beats, die das Herz von Metalfans schneller schlagen lassen. (Fotos: Christian Kosak)

Freißenbüttel. Die kleine Emily steht im Eingangsbereich des Festivals. Energisch schüttelt sie ihr Köpfchen – sind das schon erste ernsthafte Versuche im semi-professionellen Headbanging oder gibt sie nur ihrem Unmut über die laute Musik Ausdruck? Das Grinsen, das die knapp Dreijährige auf dem Gesichtchen trägt, legt nahe, dass sie einfach Spaß hat. „Letztes Jahr hatten wir sie noch nicht mit dabei, aber jetzt haben wir sie mitgenommen“, berichtet ihre Mama, die schon seit Jahren Burning Q-Fan ist. „Es wird ein Kampf werden, sie von hier wegzubekommen“, vermutet die Mutter mit einem Blick auf ihr fröhlich herumhopsendes Töchterchen.

Ist es ungewöhnlich, dass Kinder ein Metal-Konzert besuchen? „Nicht beim Burning Q", sagt Nina Winter, Vorstandsmitglied des Burning Q-Projektvereins. „Bei uns dürfen auch Kinder Spaß haben.“ Und das sieht man. Das Festival-Gelände bevölkern nicht nur gestandene Metal-Fans in dauermodischem Schwarz, viele davon mit Burning Q-T-Shirts älterer Machart. Sie bekunden damit ihre Verbundenheit zu dem Spektakel auf der Wiese vor dem Vereinsheim des SV Arminia Freißenbüttel. Auch Anwohner, Jugendliche und eben Kinder, die mit neongrellen Ohrenschützern über die Wiese toben und vor der Bühne schon mal so richtig abrocken, oder bei den Red Eagles auf Holzpferden das Reiten üben, sind auf dem Gelände anzutreffen.

Geübte Festival-Praxis: Zur Auflockerung zwischen den einzelnen Headbanger-Phasen hilft Kettenmassage. (XYZ)

„Wir werden auch gern das ‚kleine Wacken‘ genannt“, erzählen Nina Winter und Q-Pressesprecherin Steffi Müller. „Unser Ziel ist es, einen guten Mix aus bekannten Bands und Heavy-Metal-Nachwuchs zu uns nach Freißenbüttel zu holen. Damit sollen die Nachwuchsbands Gelegenheit bekommen, vielleicht einmal mit ihren Vorbildern zusammen aufzutreten, sich Anregungen zu holen und auch Kontakte zu knüpfen. Das geht am einfachsten an unseren Getränkewagen, wo man sich nach den Auftritten auf ein Bier treffen kann.“

Das diesjährige Festival wies ein paar organisatorische Neuerungen auf. „Unsere Campingfläche musste erweitert werden, und auch die Parkfläche für Fahrzeuge mussten wir vergrößern. Schon längst locken wir nicht mehr nur Besucher aus dem Landkreis oder aus Norddeutschland an. Unsere Gäste kommen aus der ganzen Bundesrepublik, um bei uns ein friedliches Musikfest zu feiern“, sagt Nina Winter. Auch die Security bestätigt, dass das Burning Q, wieder einmal, sehr friedlich verlaufe. „Das ist eher so ein Familienfest, nur mit ziemlich lauter Musik“, sagt Mirco vom Sicherheitsdienst. Dieses Jahr seien eindeutig mehr Gäste als in den Vorjahren da gewesen, bestätigt der Security-Mitarbeiter.

Alle Shirts gehen weg

Vorstandsmitglied Nina Winter ist überall und nirgends, an ihr hängt viel Organisationsarbeit. „Ohne unsere vielen ehrenamtlichen Helfer könnten wir das gar nicht stemmen. Außer dem begehrten Helfer-T-Shirt gibt’s bei uns nur freies Essen und ausreichend Zeit, die eigene Lieblingsband zu hören“, erzählt sie schmunzelnd. Der Sprechfunk an ihrer Hüfte informiert Nina Winter am späteren Nachmittag darüber, dass die Getränke zur Neige gingen. „Da musste ich schnell zu einem unserer wichtigen Sponsoren und noch einmal nachordern. Wir haben uns so etwas schon gedacht – es ist ja heute ziemlich heiß hier!“ Ein anderer Sponsor hat extra für das Burning Q eine Besonderheit kreiert: Eine große Bäckerei kam auf die Idee, ein herzhaftes „Rogg'n'Roll“-Brot herzustellen und auf dem Open Air zu vertreiben. „Das ist weggegangen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Die Leute waren begeistert – knusprige Rinde und würzige Krume“, berichten Nina Winter und Steffi Müller. Gerade erreicht Nina Müller eine Anfrage, ob es noch T-Shirts vom Burning Q 2019 gebe. „Leider alles ausverkauft. Wir sind sogar die wenigen Restbestände der Vorjahre noch losgeworden“, ist ihre Antwort. Das Merchandice läuft gut.

Freunde schwermetalllischer Klänge kamen in Freißenbüttel voll auf ihre Kosten. (xxx)

Maik aus „Sonstwo“ – mehr will er nicht verraten – ist jetzt zum dritten Mal beim Burning Q. Irgendwann habe er mal auf Facebook von dem Festival in Freißenbüttel erfahren und sei auf gut Glück hingefahren. „Freißenbüttel musste ich auf Google Maps erst mal suchen. Aber die Atmosphäre hier hat mich überzeugt. Hier ist irgendwie musikalisch für jeden Geschmack etwas dabei. Wenn ich eine Band nicht so gut fand, bin ich einfach ein Bier trinken gegangen oder habe mir etwas zu Essen geholt. Das Angebot ist hier ja reichhaltig, und die Musik kriegt man sowieso überall mit“, meint der langbärtige Mitdreißiger, der ein kleines Zelt hinter seinem Fahrzeug aufgeschlagen hat. Sein vornehmliches Interesse gilt der Band Enforcer, die schon einen bekannten Namen in der Szene hat und seit 15 Jahren erfolgreich unterwegs ist.

Burning Q, das ist immer auch ein Treffen von Freunden und Bekannten. (Christian Kosak)

An diesem Abend muss er sich allerdings noch bis gegen 23 Uhr gedulden. „Das ist aber gut so. Ich hoffe, dass es dann ein wenig kühler ist“, meint Maik grinsend. Zu den „Großen“ gehören auch RAM und Rebellion, die ebenfalls erst später am Abend auf die Bühne kommen. Am Freitag begeisterte bereits Nailed To Obscurity ihre Fans. Wer Gefallen an der Heavy Metal-Band aus Norddeutschland gefunden hat, kann die Band am nächsten Wochenende in Wacken wiedersehen. Terra Atlantica und Soul Grinder gehören in diesem Jahr zu den jungen Bands der Szene. Aber auch sie haben schon ihre Fans gefunden, ebenso wie die Fear Connection aus Bremen, deren Bässe gerade über den Platz donnern.