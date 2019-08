Gute Stimmung bis tief in die Nacht: Davon soll es beim zweiten Bulk-Festival noch mehr geben als im Vorjahr. (Martin Oelze)

Worpswede. Der Auftakt war gelungen, das Publikum war da und alle Beteiligten hatten ihren Spaß. Zur Wahrheit gehört aber auch: Für den Spaß galt es, eine Menge Arbeit zu leisten. Das war den Organisatoren des ersten Bulk-Festivals im Vorjahr allerdings von vornherein klar. So gesehen gab es also keinen Grund, die Idee nicht weiter zu verfolgen. Und so steigt an diesem Sonnabend, 31. August, ab 15 Uhr die zweite Ausgabe auf dem Dorfgemeinschaftsgelände in Südwede.

Die Idee, auf der seit 15 Jahren beim Rock im Torf festivalerprobten Dorfgemeinschaftsanlage junge Bands aus der Region zu präsentieren, ist gut angekommen. Mit 250 Besuchern 2018 war das Organisationsteam um Jacob Lundius hoch zufrieden. Für dieses Jahr rechnet er aufgrund des bisherigen Vorverkaufs mit 350 bis 400 Besuchern, wenn das Wetter mitspielt. Die Prognosen sehen sehr sonnig aus. Viel am Konzept verändert haben die Festivalmacher, die selber in der Band The Empire/s Blacklist zusammen Musik machen, nicht. Allerdings haben sie das Line-Up von sechs auf acht Bands ausgeweitet, weil beim Debüt bereits um 22 Uhr Schluss war, und die Besucher gerne noch weiter gefeiert hätten. Diesmal soll es dann bis Mitternacht gehen. Die Preise sind konstant geblieben: Im Vorverkauf kosten die Tickets fünf Euro, an der Tageskasse zehn Euro.

Open Air mit Botschaft

„Die Bedingungen in Südwede sind einfach perfekt für uns“, sagt Lundis. Die Bühne steht dort fest, die Stromversorgung ist gesichert, es gib mit dem Dorfgemeinschaftshaus Backstage- und Toilettenräume und mit dem Freundeskreis Südwede einen tatkräftigen Unterstützer. Auch dort überzeugte das Konzept, dem musikalisch doch eher auf klassischen Rock ausgerichtetem Rock im Torf eine Art „jüngeren Bruder“ an die Hand zu geben.

Neben dem Bandaufgebot haben die Festivalmacher auch das gastronomische Angebot angereichert. An der Bar und den Essensständen vor Ort soll die Palette erweiteret werden, unter anderem werden auch vegetarische Burger mit Patties eines zurzeit sehr angesagten Herstellers angeboten. Und das Festival positioniert sich politisch: Kooperationspartner ist mit Sea Shepherd Deutschland eine Organisation, die sich gegen die Zerstörung der Weltmeere wendet.

Nachdem drei Bands noch kurzfristig abgesagt hatten, mussten Jacob Lundius und seine Mitstreiter Nils Beck, Dominik Kollmann und Christian Uffelmann noch mal umplanen. Headliner sind in diesem Jahr Anchors & Hearts. Die Band aus Hamburg mit Wurzeln in Oerel hat bereits auf Festivals wie Hurricane oder Deichbrand gespielt. Wie bei den meisten anderen Gruppen auch steht bei ihnen heftiger Rock mit deutlichen Metal-Bezügen im Vordergrund. Das gilt auch für Rising Insane, die ihren Stil selber als Metal Core einordnen. Dasselbe nehmen die aus Bremen stammenden Orbis für sich in Anspruch.

Nur ein wenig gemäßigter gehen Lighthouse Down zur Sache. Sie setzen auf melodiösen Alternative Rock mit weiblichem Gesang. Ähnlich ausgerichtet sind auch About Monsters aus Osnabrück, die mit Madeleine „Maddy“ Wiebe ebenfalls eine Frau am Mikrofon haben. On Our Own präsentieren eine Mischung aus Nu- und Alternativ-Metal. Covenvnts, ebenfalls aus Bremen, verbinden Metalcore mit Post Hardcore. Achte Band im Bunde ist Johnny Karate, ein Trio, das eher im Punk zu Hause ist und auch mit seinen deutschen Texten ein wenig aus der Reihe tanzt.



Bulk-Festival: Sonnabend, 31. August, ab 15 Uhr, Südweder Straße 26 in Worpswede. Infos unter www.bulk-festival.de.