Wasserbüffel könnten künftig auch im Osterholzer Moor grasen. (Michael Braunschädel)

Landkreis Osterholz. Moorschutz und Landwirtschaft: Was auf den ersten Blick wie ein unversöhnlicher Gegensatz klingt, könnte mithilfe eines neuen Gutachtens womöglich doch noch unter einen Hut gebracht werden. Kreislandvolkverband und Landkreis Osterholz haben bei der Greifswalder Michael-Succow-Stiftung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die in dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit übergeben wurde. 119 000 Euro waren für das Papier mit Praxisansätzen bereitgestellt worden, davon 20 000 Euro Landkreis-Mittel und 80 000 Euro EU-Gelder.

Nutznießer könnten Landwirte und Unternehmer sein, die sich in einem Arbeitskreis beim Osterholzer Landvolkverband zusammengefunden haben, weil sie wegen Naturschutz und Artenvielfalt anders wirtschaften wollen und auch müssen. Gleichzeitig wird ihnen eine Anpassung an den Klimawandel abverlangt.

Höhere Wasserstände nötig

Den Stellenwert der Moore, von denen es im Kreisgebiet einige gibt, unterstreicht die Succow-Stiftung mit einem Vergleich: Moore nehmen demnach nur drei Prozent der globalen Landfläche ein, speichern darauf aber doppelt so viel Kohlenstoff wie die gesamte Biomasse der Wälder, die 30 Prozent der globalen Landfläche ausmachen. Um die wertvollen Moore zu erhalten, sind höhere Wasserstände nötig. Es gilt aber zu verhindern, dass die Moorbauern dabei buchstäblich absaufen. Daher ist es bisher auch noch nicht zu einer anderen Pegelsteuerung im Hinterland der Ritterhuder Schleuse gekommen.

Landkreis-Sprecher Malte Wintjen spricht in der zugehörigen Pressemitteilung von einem Zielkonflikt, der kreative Lösungen erfordere. Als „Leitfaden und Nachschlagewerk für unterschiedliche landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten der Moorlandschaften vor Ort“ zeige das Gutachten aber mögliche Auswege auf. Ob sie für die praktische Umsetzung taugen, wollen die Kreisbehörde und die Landwirte nun zunächst noch genauer untersuchen. Die Diplom-Biologin Susanne Abel als Autorin hat hingegen keine Zweifel daran. Sie moderiert bereits seit geraumer Zeit den Nationalen Moorschutzdialog, der Impulse geben soll für Klimaschutz, Biodiversität und nachhaltige Landnutzung auf Mooren.

Fachleute sprechen von Paludikultur als klimaschonende, produktive Moornutzung: Moorpflanzen wie Schilf, Rohrkolben oder Torfmoos lassen sich anbauen und zu Brennstoffen (direkt oder pelletiert), Bau- und Dämmmaterial, Verpackung oder Torf-Ersatz verarbeiten. Diese Aufwuchsverwertung steht beim Landvolk-Arbeitskreis im Mittelpunkt des Interesses. Abel hat schon vor einigen Jahren eine Datenbank mit potenziell geeigneten Kulturpflanzen aufgebaut. Mit den Osterholzern entwickelte sie daraus jetzt Konzepte für eine energetische oder stoffliche Nutzung der Pflanzen sowie zu besonderen Anforderungen an die Tierhaltung auf Moorflächen.

Augenscheinlich geht es um Konfliktvermeidung und um geschäftliche Interessen, weshalb auch die Wirtschaftsförderung mit im Boot ist. Es sei noch zu früh, um über konkrete Feld-Versuche zu sprechen, lässt Malte Wintjen lediglich wissen. Ein anderer, womöglich vielversprechender Ansatz könnte nach Angaben des Verwaltungssprechers auch die Beweidung einzelner Flächen mit Wasserbüffeln sein. Bislang ist Grünland im Landkreis Osterholz vor allem für die Milchproduktion ein Faktor. Doch durch eine „angepasste Kombination unterschiedlicher Bewirtschaftungsformen“ könnte aus Sicht von Landvolk und Landkreis eine „kleinräumige Mosaikstruktur zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Ausweitung der Artenvielfalt“ geschaffen werden.