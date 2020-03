Der angehende Diakon Leoanard Sonneborn vertritt derzeit in seiner Grasberger Heimatkirchengemeinde seine Mentorin Kerstin Tönjes. Beruflich will er später in einem anderen Ort eigene Akzente setzen. (JASPERSEN)

Grasberg. Als kleiner Junge ist er zum Kinderkirchenmorgen gestiefelt. Dieses Bild von ihrer ersten Begegnung habe Kerstin Tönjes noch vor Augen, erzählt Leonard Sonneborn. Die Grasberger Diakonin sollte im Laufe der folgenden Jahre zu seiner Mentorin werden, und er folgt nunmehr ihrem Vorbild. Der 21-Jährige studiert in Hannover Religionspädagogik und Soziale Arbeit. Mit dem Abschluss dieses doppelt qualifizierenden Bachelorabschlusses kann er später als Diakon arbeiten oder in der staatlichen Sozialarbeit. Schon jetzt ist der Student mitten in der Praxis aktiv, er vertritt die erkrankte Tönjes beim Grasberger Kinderkirchenmorgen, so auch wieder am Sonnabend, 7. März, 10 bis 13 Uhr im Gemeindesaal der Kirche an der Speckmannstraße 40.

Noch hat Leonard Sonneborn, den alle Leo nennen, Semesterferien. Da passt der Grasberger Hilfseinsatz zusätzlich zu seinem Nachhilfejob in Hannover ins Pensum.

Sonneborn ist in der Grasberger Kirchengemeinde aufgewachsen. Vom Kindergottesdienst bis zur Konfirmandenfreizeit hat er alles absolviert. Mit dem Abi rückte die Frage näher: „Werde ich Diakon oder werde ich Pastor?“ Er entschied sich für Diakon, denn Sprachen seien nicht so seine Leidenschaft. Außerdem hatte es beim Praktikum zwischen Abi-Klausuren und Zeugnisausgabe „klick“ gemacht und er hatte bemerkt, dass ihm dieser Beruf Spaß bereite. Absolviert hatte er das Praktikum an der Seite von Kerstin Tönjes.

Gottesdienst-Praktikum in Lilienthal

An seinem späteren Arbeitsbereich lässt Sonneborn auch jetzt keinen Zweifel: „Ich will sehr gerne in der Kirche arbeiten“, sagt er. „Mir bedeutet der Laden etwas.“ Seit er im September 2017 zum Studium nach Hannover gezogen ist, versucht er, sein ehrenamtliches Engagement in der Grasberger Kirchengemeinde zu reduzieren. So wie es die Professoren an der Hochschule lehren: „Abstand kriegen, eine andere Perspektive einnehmen und nicht mehr wie ein Ehrenamtlicher denken, sondern wie eine professionelle Kraft.“

Nun ist er doch zurück und vertritt er die Frau, über die er sagt: „Vieles, was ich kann, kann ich von ihr.“ Mit Tönjes gemeinsam beispielsweise schulte er in Grasberg Konfirmierte, die wie er Teamer werden wollten. So heißen die kirchlichen jungen Ehrenamtlichen und Sonneborn erinnert sich: „Ich wollte als Kind schon Teamer werden, weil ich die unglaublich cool fand.“

Der Student Leo Sonneborn kann ganze Nächte über den Glauben und das Selbstverständnis von Kirche, Pastoren und Diakonen reflektieren. So auch geschehen auf einer Konfirmandenfreizeit der Lilienthaler Kirchengemeinde. Das Resultat dieser intensiven Gespräche mit Pastor Wildrik Piper ist am 22. März in der Lilienthaler Klosterkirche zu erleben. Dort wird er gemeinsam mit dem Pastor sein Gottesdienst-Praktikum absolvieren.

Diskutieren muss Sonneborn überhaupt öfter einmal. „Kirche ist nicht so cool“, lacht er. „Ich muss mich bei Gleichaltrigen oft rechtfertigen, warum ich das mache.“ Er bekennt sich klar zu seinem Ziel. Und: „Wenn ich mich dafür schämen würde, hätte ich mir den falschen Berufswunsch ausgesucht.“ Glaube nennt er für sich eine Lebenseinstellung und zitiert Luther, der gesagt habe, dass gute Taten aus dem Glauben heraus entstehen. Mit dem theologischen Nachwuchs aber, der zur Frömmigkeit neige, hält Leo Sonneborn es weniger. Durch einen Gottesdienst wie vor 1000 Jahren werde Kirche auch nicht cooler.

In Grasberg gefällt ihm, wie mit Glaube umgegangen und wie er an die Kinder herangetragen wird. Sonneborn sagt: „Das ist kein stumpfes Bibel-Lernen.“ Trotzdem zieht es ihn weg. „Hier wäre ich immer der, der von Kerstin Tönjes großgezogen wurde“, begründet er. Nach dem Studium will er als Diakon an einem anderen Ort etwas eigenes aufbauen und eigene Akzente setzen. „Experimentelle Gottesdienste“ ist sein Stichwort. Einfach im Park einen Gottesdienst feiern oder mitten im Gottesdienst gemeinsam zu essen, das findet Leo Sonneborn spannend. Und: „Ich würde viel auf Familienangebot setzen.“

Mit der eigenen Familie war er nur zu Weihnachten und den Konfirmationsgottesdiensten in der Kirche. „Wir sind nicht explizit christlich erzogen worden“, sagt er. Aber weil jeder Jugendliche eine Gruppe sucht, zu der er dazugehören kann, spielte sich eine Zeit lang sein ganzes soziales Leben in der Grasberger Kirchengemeinde ab. Da wurde er angenommen mit seinen Macken, sagt er und grinst: „Ich finde, ich rede sehr viel.“ Was wiederum von Vorteil sein kann. Etwa beim Kindergottesdienst am Sonnabend, 7. März.

Simbabwe steht im Zentrum des diesjährigen Weltgebetstags der Frauen. Noch überlegt Leo Sonneborn, wie er den Titelspruch „Steh auf und Geh!“ kindgerecht für Mädchen und Jungen ab dem Vorschulalter verpacken will. Eines steht schon fest: „Es wird auf jeden Fall simbabwisch gekocht.“ Und nicht nur das. „Mir schwebt so eine Art Fest vor“, sagt er. Bunt und fröhlich.