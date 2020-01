Werner Momsen und sein menschliches Pendant Detlev Wutschik treten am 15. März bei den Heimatfreunden in Tarmstedt auf. (Björn Hake)

Bei den Heimatfreunden Tarmstedt freut man sich auf den 15. März. An diesem Sonntag präsentiert der Verein „Die Werner Momsen ihm seine Soloshow“. Der Auftritt der sprechenden Puppe in der Aula der KGS Tarmstedt beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro, wie der Vorsitzende Dieter Meyer in der Hauptversammlung bei Willenbrock in Kirchtimke ankündigte. Für den 25. Februar plant der Verein eine Betriebsbesichtigung im Tarmstedter VW-Autohaus Warncke, für den 3. Mai ist eine Frühwanderung im Tister Bauermoor mit anschließendem Frühstück vorgesehen, am 8. November steht ein Kaffeenachmittag auf dem Programm. Noch ohne Termine sind geplante Besichtigungen der Fleischerei Bösch in Tarmstedt sowie des Goethe-Theaters in Bremen.

Dieter Meyer teilte auch mit, dass die Heimatfreunde unter der Regie von Günter Böschen ihr Luftbilderangebot aus Tarmstedt erweitert haben. Dazu ist eine Ausstellung geplant, bei der die Luftbildaufnahmen aus dem Jahr 1956 denen von 2019 gegenüber gestellt werden. „Es wird sicherlich spannend sein zu sehen, was sich innerhalb von 63 Jahres verändert hat“, so Meyer.

Der Verein habe derzeit 160 Mitglieder, das sind acht mehr als 2019. Dies sei zwar ein weiteres Zeichen dafür, dass die Tarmstedter Heimatfreunde positiv in der Bevölkerung angenommen würden. Dennoch gab Meyer zu bedenken, dass „der Altersdurchschnitt zu hoch ist“. Seine auf der letzten Jahreshauptversammlung geäußerte Anregung, dass Oma und Opa ihr Enkelkind beitragsfrei für ein Jahr anmelden könnten, habe nichts gebracht. Das Angebot gelte auch noch für 2020.

Bei den Vorstandswahlen wurde Kassenwart Tim Rudolf im Amt bestätigt. Für die Beisitzerin Monika Petereit, die auf eigenen Wunsch ausgeschieden war, wurde Erika Bösch gewählt. Beisitzerin Monika Spillner erklärte sich bereit, eine weitere Periode Vorstandsarbeit zu leisten. Da die Kassenprüfer für zwei Jahre zu wählen sind, musste Christian Dohrmann diese Aufgabe abgeben. Sein Nachfolger wurde Günther Sievers. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurde Lydia Boedemann geehrt.