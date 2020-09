Jörg Dieter Rings organisierte eine Weinprobe vor der neu gestalteten Fassade seines Ladens an der Hauptstraße. (Lutz Rode)

Lilienthal. Gut gelaufen, diese Bilanz ziehen Lilienthaler Geschäftsleute zur Heimat-Shoppen-Aktion, die am Freitag und Sonnabend im Ort über die Bühne gegangen ist. Viele Gespräche, kaufbereite Kunden, gutes Wetter – die Händler, mit denen die WÜMME-ZEITUNG sprach, zeigten sich mit dem Gesamtpaket der beiden Tage zufrieden. Die Initiative „Wir an der 4“ hatte die Aktion angeschoben, und auch die Genossenschaft „Lili Live“ legte sich ins Zeug, um die Aufmerksamkeit auf den lokalen Handel zu lenken, ganz nach dem Motto „Kauf da ein, wo du lebst“.

Die Image-Kampagne für den örtlichen Einzelhandel hat offenbar die erhoffte Wirkung erzielt: „Danke, dass Sie den Lilienthaler Einzelhandel unterstützen und uns treu geblieben sind“, lautete jedenfalls die Botschaft, die Lili Live im Anschluss in den sozialen Medien nebst Gruppenfoto des Vorstands in die Welt postete. Anke Haar vom Vorstand der Werbegenossenschaft bestätigte diesen Eindruck: In Gesprächen sei deutlich geworden, dass es den Kunden durchaus ein Anliegen sei, durch einen Einkauf vor Ort einen Beitrag zum Erhalt der Lebensqualität und der Vielfalt in der Gemeinde zu leisten. Allerdings nahmen die Haar-Mitarbeiter etwas verwundert auch zur Kenntnis, dass einige Kunden trotz intensiver Werbung im Vorfeld von der Heimat-Shoppen-Aktion zum ersten Mal hörten, nachdem sie das Geschäft betreten hatten.

Geschäftsfrau Anke Haar berichtet, dass das "Heimat-Shoppen" gut angekommen sei. (JASPERSEN)

Kleine Geschenke, kurzer Draht

Die Lilienthaler Geschäftsleute beschränkten sich bei der örtlichen Heimatshoppen-Aktion nicht darauf, jedem bekennenden Vor-Ort-Einkäufer eine Papiertüte mit der „Heimatshopper“-Aufschrift mitzugeben, die die Industrie- und Handelskammer Stade zur Verfügung stellt. Mehrere Händler hatten sich zusätzlich eigene kleine Aktionen für ihre Kundschaft überlegt: Im Spielzeugladen Haar gab es zum Beispiel Knicklichter für die Kinder dazu, und wer nebenan im Porzellan- und Haushaltswarengeschäft einkaufte, konnte als kleinen Bonus eine schmucke Glasflasche mit nach Hause nehmen. Besondere Rabatte auf den Einkauf wurden bei Haar bewusst nicht gewährt. „Es geht ja gerade darum, dass wir uns nicht an den Preisschlachten beteiligen wollen, wie es sie im Internet gibt. Der örtliche Einzelhandel in Lilienthal zeichnet sich durch eine andere Qualität aus“, sagt Anke Haar.

Der kurze Draht, der direkte Austausch mit den Kunden – darauf setzt auch Weinhändler Jörg Dieter Rings. Zu den beiden Heimatshoppen-Tagen hatte er eine kostenlose Weinprobe vor seinem Geschäft an der Hauptstraße organisiert. Er darf derzeit wegen der Corona-Abstandsregeln und der Maskenpflicht keine Verkostungen und Weinproben-Abende im „Vintage“ anbieten, also verlegte er den Tresen kurzerhand nach draußen, um dort seine „Neuzugänge“ auszuschenken. Etwa 30 Kunden waren Rings' Einladung gefolgt, und die eine oder andere Bestellung konnte er am Ende auch entgegen nehmen. Der Geschäftsmann ist überzeugt davon, dass solche Aktionen nur dann erfolgreich sein können, wenn sich jeder Händler selbst etwas Besonderes überlegt. „Sich nur in den Laden zu hocken und darauf zu warten, dass ein Kunde zum Heimat-Shoppen ins Geschäft kommt, wäre zu wenig“, sagt Rings.

Der Weinhändler macht auch keinen Hehl daraus, dass er noch zufriedener wäre, wenn es nicht mehrere Werbegemeinschaften in Lilienthal gäbe, die sich für den örtlichen Handel einsetzen. Wenn es nur noch eine gäbe, könnten die Aktionen an Zugkraft gewinnen, ist der Lilienthaler überzeugt. Rings selbst ist Mitglied im örtlichen Wirtschafts-Interessenring, es würde aber aus seiner Sicht auch nichts gegen die Marketinggenossenschaft Lili Live sprechen. Rings verfolgt die Debatte um einen möglichen Zusammenschluss beider Vereinigungen. „Es mag Argumente geben, warum es so schwierig ist, zusammenzugehen. Aus meiner Sicht wäre es besser, wenn es nur noch eine Werbegemeinschaft gibt.“

Heike Wilhelm von der Initiative "Wir an der 4" zieht ebenfalls ein positives Fazit der beiden Aktionstage für bekennende "Heimat-Shopper". (Klaus Göckeritz)

„Wir an der 4“ ist eine weitere Initiative, ein lockerer Zusammenschluss von Kaufleuten, die sich aktionsbezogen zusammentun. Heike Wilhelm war es, die Lilienthal bei der IHK für die Heimat-Shoppen-Aktion angemeldet hat. „Die beiden Tage sind gut angekommen. Die Händler, die ich gesprochen habe, sind zufrieden“, lautet auch das Fazit von Wilhelm. Draußen vor ihrem Geschäft „em exklusiv mobil“ habe es eine positive Stimmung gegeben, die Kunden hätten das sonnige Wetter und Gespräche geschätzt. Auch das Gewinnspiel, das sie sich für die „Heimat-Shoppen-Aktion“ ausgedacht hat, sei gut angenommen worden. Am 2. Oktober sollen die Gewinner-Losnummern bekannt gegeben werden. Geht es nach Wilhelm, soll das Heimat-Shoppen in jedem Fall fortgesetzt werden. „Ich freue mich schon aufs nächste Jahr“, sagt sie.