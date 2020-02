Der alte Bahnhof Wilstedt, heute Domizil des örtlichen Heimatvereins, soll nach dem Willen des Vorstands erweitert werden. (Hasselberg)

Beim Knippessen am 1. März beispielsweise könnten nur 36 Gäste am Tisch sitzen, so dass der Verein einige Absagen erteilen musste. „Unser Ziel ist es, 50 bis 55 Menschen bequem unterzubringen“, so Wobbe. Sobald Zeichnung samt Kostenschätzung vorliegen, werden die Mitglieder befragt. Dem Heimatverein liege viel am persönlichen Austausch der Menschen, daher auch die Kohl- und Pinkeltouren, Feste, Fahrradtouren, Bingonachmittage und Kulturabende. Auch das Schlachtefest sei gut angekommen, hierzu wurde eigens ein Schwein von einem befreundeten Landwirt geschlachtet und im Heimathaus zu Wurst verarbeitet. Groß sei das Angebot für Kinder: Ponyreiten, Osternestersuchen, Laternenumzug und das gemeinsame Basteln und Backen seien sehr beliebt. Bei den Wahlen wurden Karlheinz Wobbe (Vorsitzender), Hans-Hermann Meier (2. Vorsitzender), Anke Helmken (Kassenwartin), Hildegard Andersen (Schriftführerin) sowie Bertram Tauerschmidt (Beisitzer) bestätigt. Der 2. Schriftführer Klaus Lemmermann wurde durch Irmgard Böschen ersetzt, der 2. Kassenwart Wilfried Ruschmeyer durch Heikmar Cossen.