Wolfgang Goltsche vom Heimatverein am Rand des Grundstücks. (JASPERSEN)

Ritterhude. Der Heimatverein Platjenwerbe kann sich schon jetzt über ein Weihnachtspräsent der besonderen Art freuen. Am 1. Januar 2021 soll er offiziell und notariell beglaubigt Besitzer eines 3800 Quadratmeter großen Grundstücks sein, das ihm von dem Dorfbewohner Bernd P. Drawe geschenkt worden ist. Der hatte es einst geerbt und kann damit nach eigenen Worten „nichts mehr anfangen“.

Das ist angesichts der geografischen Lage des Areals nachvollziehbar. Es liegt nahe der Wollaher Straße/Ecke Bentloger Straße und steht unter Naturschutzauflagen, wie der Vorsitzende des Heimatvereins Platjenwerbe, Wolfgang Goltsche, unterstreicht. Wäre das gut einen halben Sportplatz große, mit Buschwerk und Bäumen bestandene, teilweise sumpfige Grundstück Bauland, hätte es einen Wert von rund 800 000 Euro. Als Landschaftsschutzgebiet habe es aber keinen Wert für ihn, so Bernd P. Drawe.

Kaum Zeit zum Kümmern

Der 63 Jahre alte ehemalige Leiter für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit hat sich als Rentner der Fotografie verschrieben. Sie ist für ihn, so heißt es auf seiner Homepage, ein Wechselspiel von Licht, Farbe, Gestik, Ästhetik und der Kunst, eine Harmonie daraus zu schaffen. In den nächsten rund zweieinhalb Jahren will Drawe an einer privaten Hochschule in Berlin Fotografie studieren und pendelt dann regelmäßig zwischen seinem Wohnsitz Platjenwerbe und der Bundeshauptstadt. Zeit, sich dann auch noch um ein 3800 Quadratmeter großes und unter Naturschutzauflagen stehendes Grundstück zu kümmern, habe er dann nicht.

Die Idee, dem Heimatverein Platjenwerbe das Areal als Schenkung anzudienen, bezeichnet Drawe als naheliegend. Schließlich sei sein verstorbener Vater lange Mitglied und auch Schriftführer des Heimatvereins gewesen, der vor 40 Jahren gegründet wurde und aktuell 570 Mitglieder zählt. Spender Drawe Junior aber kann sich schon aus Zeitgründen, wie er sagt, nicht mehr wie erforderlich um das Erbe kümmern. Das aber sei allein aus Haftungsgründen erforderlich.

Der Vorstand des Heimatvereins Platjenwerbe hat sich denn auch nach den Worten seines Vorsitzenden Wolfgang Goltsche und dessen Stellvertreterin Hannelore Teute eingehend mit Drawes Angebot beschäftigt und auch die zuständige Gemeindeverwaltung kontaktiert, bevor er die Schenkung annahm. Darüber hinaus sei eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die ein Stück Natur im Tal der Aue behüten soll, das zurzeit wegen umgestürzter Bäume, dichten Buschwerks, Brennnesseln und sumpfigen Bodens unwegsam und verwildert erscheint. Zudem haben zerstörte Tore und Zäune längst ihre Bedeutung verloren.

Gewinn für Platjenwerber

Goltsche und Teute stufen die Schenkung als Gewinn für die Platjenwerber ein. Mit anderen Worten: Das 3800 Quadratmeter große Wald- und Wiesengebiet soll möglichst auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Hannelore Teute kann sich noch gut an Zeiten erinnern, als dort Pferde und Schafe weideten. Doch weil sich zunehmend sumpfige Flächen gebildet hatten, standen die Vierbeiner immer öfter im Wasser. Den Heimatverein-Verantwortlichen schwebt deshalb zum Beispiel vor, die Feuchtgebiete mit Holzstegen wie im Lesumer Ruschdahlmoor zu überbauen, um das Heimatverein-Areal für Spaziergänger und Naturfreunde zu erschließen. Auch Bänke zum Rasten oder ein Unterstand, so Goltsche und Teute, ließen sich eventuell aufstellen beziehungsweise errichten. Darüber hinaus sollen Bäume mit Nisthilfen bestückt werden.

Bevor solche Pläne realisiert werden können, gilt es für die Aktiven der Heimatverein-Arbeitsgruppe allerdings, die Voraussetzungen zu schaffen und das geschenkte Grundstück von Dickicht, umgestürzten Bäumen, abgebrochenen Ästen und Unrat zu befreien, wie bei einem Fußmarsch auf dem Feldweg am Rande des neuen Heimatverein-Besitztums ins Auge fällt.

Wenn die Fläche auf Vordermann gebracht worden ist, könnte dort, wo der öffentliche Feldweg von der Wollaher Straße abzweigt, auch ein Hinweisschild stehen. Jedenfalls plant der Heimatverein, weitere Pultständer mit Informationen und Touristiktafeln aufzustellen, wie der Vorsitzende Wolfgang Goltsche in seinem jüngsten Mitgliederrundbrief mitteilt, den er coronabedingt per E-Mail versendet hat.