Hans-Hermann Hubert ist Vorsitzender des Heimatvereins. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Akten stehen fein säuberlich in Regalen an den Wänden des Büros des Heimatvereins Worpswede. Alles genau beschriftet. Was genau auch immer in Worpswedes langjähriger Geschichte schriftlich festgehalten wurde, hat Hans-Hermann Hubert gesammelt, kopiert und abgeheftet. Er hat das Ortsarchiv mit aufgebaut und ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Heimatvereins Worpswede. Geschichte lebendig zu halten, ist ihm ein Anliegen. Jetzt hat er zusammen mit Kassenwartin Gitta Rehage an dem langen Tisch im Büro in der Bergstraße 1 Platz genommen. Vor den beiden liegen die frisch gedruckten Flyer, das Herbstprogramm steht. Seit einigen Jahren widmen sich die Mitglieder des Vereins immer unterschiedlichen Themenbereichen der Historie des Ortes. Nach der 800-Jahr-Feier Worpswedes geht es derzeit um die Zeit und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Neben Vorträgen wird Ende Oktober auch ein Workshop und eine Ausstellung in der Galerie Altes Rathaus in das Programm des Heimatvereins mit aufgenommen.

Doch zunächst startet der Herbst mit einem Vortrag des Präsidenten des Niedersächsischen Heimatbundes Hansjörg Küster zum Thema „Heimat - Nachdenken über einen mehrdeutigen Begriff“. Ausgehend von der These, dass Heimat mit Emotionen verbunden ist, wird der Referent erläutern wie sich ein Heimatgefühl einstellen kann und welche Voraussetzungen es braucht. Heute ziehen viele Menschen aus beruflichen oder anderen Gründen in eine neue Umgebung und müssen sich auf die neue Umgebung einstellen. Integration in neue Lebensbedingungen, aber auch Sehnsucht nach der alten Heimat müssen bewältigt werden, um neue Bindungen zu schaffen. Küster, der aus Hannover kommt, wird sich am 26. September um 19 Uhr diesem Thema im Rathaus Worpswede, Bauernreihe 1, widmen.

Einen Monat später, am 26. Oktober, organisiert der Heimatverein einen Workshop zum Thema „Spurensuche als Methode der Erinnerungskultur“ am gleichen Ort. Von 10.30 bis 16 Uhr können Interessierte zunächst dem Vortrag des Leiters der Gedenkstätte Buchenwald lauschen und dann im Anschluss in Arbeitsgruppen über die These „Erinnerungskultur entwickelt demokratische Haltungen“ debattieren und Lösungswege für den Ort und die Region entwickeln. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei.

Thematisch schließt sich am Abend die Ausstellung von Barbara Millies und Harald Jo Schwörer an, in der es ebenfalls um Formen des Erinnerns und Gedenkens geht, um Nationalsozialismus und Massenmord. Fotografien und Film-Installationen spüren hier der Frage nach, wie die Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit dazu beitragen kann, sich heute aktiv für demokratische Werte einzusetzen.

Zum Abschluss des Jahres wird es dann kulinarisch: Zum Benefizessen lädt der Heimatverein in das Worpsweder Tor 11. November um 18 Uhr ein, ein Adventsfrühstück findet am 7. Dezember um 10 Uhr im Buchenhof statt. Anmeldungen zum Workshop, zum Benefizessen und zum Adventsfrühstück unter Telefon 04792/2709 oder per Mail an heimatverein@worpswede.de.