Beim Bühnenaufbau vor der Generalprobe (von rechts): die Tarmstedterin Emma Linn Müller mit ihren Schauspielerkolleginnen Lilly Koch und Kristina Meier-Oetjen. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Emma Linn Müller hat an diesem Mittwoch ein Heimspiel. Schon acht Mal seit August hat die 14-jährige Tarmstedterin als Mitglied des plattdeutschen Jugendtourneetheaters „Wellenbreker“ im aktuellen Stück „Du büst doch nich normaal“ mitgespielt, doch die neunte Aufführung ist etwas Besonderes: Sie findet ab 10.45 Uhr vor vertrautem Publikum statt, im Forum ihrer eigenen Schule, der KGS Tarmstedt.

Die Schülerin aus dem neunten Jahrgang spielt eine Studentin, die als Praktikantin eine Gruppe von jungen Erwachsenen auf einem Wochenendausflug in den Harz begleitet. Die besondere Herausforderung dabei: Die Mitglieder der Wohngruppe haben alle ihre kleinen oder großen Ticks und Handicaps, sie ticken alle unterschiedlich, wie Nina Englisch-Peterschewski sagt. Zusammen mit Sascha Langbehn und Catharina Thomas leitet sie dieses Plattdeutsch-Projekt, das der Landschaftsverband Stade vor 22 Jahren aus der Taufe gehoben hat.

Dass Emma Linn Müller zum zehnköpfigen Darsteller-Team gehört, dafür hat die Lehrerin Heike Hiestermann gesorgt. Die Plattdeutsch-Beauftragte der KGS Tarmstedt hatte erfahren, dass der Schauspielertruppe eine Lücke droht, weil zwei Mimen aus Altersgründen aufgehört hatten. Hiestermann sprach die Schülerin an, von der sie weiß, dass sie zu Hause Plattdeutsch spricht, und empfahl sie für ein Casting, das für Ende Juni angesetzt war. Seitdem ist die 14-Jährige dabei, und zwar derart leidenschaftlich, dass sie in den Sommerferien auf Freizeiten und Urlaub verzichtete, um sich gründlich auf ihre Rolle vorzubereiten.

„An zwei Wochenenden haben wir erst einmal Grundlagen wie Gestik, Mimik und Atemtechnik geübt“, erzählt Regisseurin Nina Englisch-Peterschewski, „wir mussten die Gruppe ja neu aufstellen.“ Ebenfalls in den Ferien gab es „zwei große Blöcke mit Stellproben und Szenenarbeit“. Dass dafür die kompletten Sommerferien drauf gegangen sind, findet Emma Linn Müller „nicht schlimm“, wie sie betont. Schließlich habe ihr das alles „großen Spaß gemacht“. Ein wenig Theatererfahrung hatte sie zuvor schon in der Plattdeutsch-AG ihrer Schule gesammelt.

Das Stück stammt vom Bremer Autor Bodo Schirmer, der dafür Anregungen aus der Schauspielergruppe aufgenommen hat. „Die Jugendlichen wollten mal was anderes spielen“, so Englisch-Peterschewski. Keinesfalls würden Menschen mit Behinderungen durch den Kakao gezogen. In dem Stück gehe es darum, wie alle ihre persönlichen Hürden meistern, auch die Begleitpersonen. „Letztendlich halten sie alle zusammen, unterstützen sich und schaffen es dadurch, ihre Ängste und Bedenken zu überwinden. Sie fahren alle mit einem guten Gefühl nach Hause, da jeder eine Aufgabe gemeistert hat, vor der er oder sie eigentlich Angst hatte“, so die Regisseurin. Das betreffe eben auch die Sozialpädagogin und deren Praktikantin. Das Stück enthalte ebenso komische wie ernste Momente.

Das Ziel des Projekts umreißt Englisch-Peterschewski so: „Die Jugendlichen kommen übers Theater zur niederdeutschen Sprache.“ Beileibe nicht alle seien von Haus aus plattdeutsch sozialisiert, im Gegenteil: Die meisten der jungen Darsteller lernten die Sprache erst bei der Erarbeitung der Stücke.

Noch zwei Mal ist das Jugendtourneetheater "Wellenbreker„ mit seinem aktuellen Stück “Du büst doch nich normaal" noch zu erleben: am 18. Oktober, 20 Uhr, im Heimathaus Visselhövede und am Sonnabend, 19. Oktober, 15.30 Uhr, im Lilienhof in Lilienthal. Der Eintritt ist frei.