Bernd Stenzig hat zahlreiche Werke über Heinrich Vogeler veröffentlicht. Jetzt hat er ein Buch nachgelegt. (Lars Fischer)

Worpswede. Das Spätwerk Heinrich Vogelers bekam lange Zeit in der Rezeption des Universalkünstlers wenig Beachtung. Im Fokus standen die Jugendstil-Werke der frühen Jahre und der Barkenhoff als Gesamtkunstwerk, die bei aller künstlerischen Qualität und Präzision eben auch sehr gefällig sind. Erst in den vergangenen Jahrzehnten ist der Blick vermehrt auch auf den „politischen Vogeler“ geworfen worden. Der Künstler, der nicht zuletzt von persönlichen Krisen getrieben, freiwillig in den Ersten Weltkrieg zog, kehrte als ein anderer nach Worpswede zurück. Seine Wandlung war radikal und allumfassend: Denken, Leben und künstlerisches Werk folgten fortan neuen Visionen.

Bernd Stenzig, ausgewiesener Vogeler-Experte und Autor zahlreicher Bücher zum Werk und Leben des Künstlers, widmet sich nun mit einer neuen Veröffentlichung eben diesem politischen Spätwerk. „Heinrich Vogeler und der Expressionismus“ setzt 1918 an, als Vogeler als 35-Jähriger aus dem Krieg zurück nach Worpswede kommt. Seine traumatischen Erfahrungen führen zu einem Friedensappell, den er in Briefform noch im Januar des letzten Kriegsjahres an den Kaiser richtet. „Das Märchen vom lieben Gott“ nannte Vogeler diesen Text, der ihm einige Wochen Haft einbrachte. Auch über dieses einschneidende Werk hat Stenzig, der außerdem Kuratoriumsvorsitzender der Worpsweder Kunststiftung Friedrich Netzel ist, 2018 ein Buch veröffentlicht.

In der aktuellen Veröffentlichung liegt der Schwerpunkt auf den Arbeiten bis zum Jahr 1924, dem Ende Vogelers Worpsweder Zeit, als er den Barkenhoff der Roten Hilfe verkauft und über Berlin nach Moskau übersiedelt. In einem Exkurs widmet sich der Autor auch den über diese Zeit hinaus prägenden Konzeptbildern, die bis 1934 entstehen. Danach verabschiedet sich Vogeler von dieser Technik, bei der er verschiedene Motive in meist sternenförmigen Strukturen anordnet, weil sie ihn mehr und mehr in Konflikt zur sowjetischen Kulturpolitik bringen. Vogeler, nach seinen eigenen Kriegserlebnissen überzeugter Pazifist und eher undogmatischer Sozialist mit Sympathien für Anarchisten und Leo Trotzki, wird als zu bürgerlich in seiner Kunstauffassung empfunden, es erwachsen im Moskauer Exil neue Konflikte mit den regierenden Bolschewisten unter Stalin.

Diese Phase, die zu herausragenden künstlerischen Leistungen führt, beleuchtet Stenzig in seiner gewohnt nüchternen und gründlichen Weise. Wie sehr dem Wissenschaftler spekulative Schlussfolgerungen zuwider sind, hat er spätestens mit der Veröffentlichung der „Irreführungen in Klaus Modicks ,Konzert ohne Dichter'“ kundgetan. Was er ebenfalls vermeidet: eine Brücke in die heutige Zeit zu schlagen und deutlich zu machen, welche Aktualität Vogelers Bilder auch rund 100 Jahre nach ihrem Entstehen noch immer auszeichnen. Das wird möglicherweise der Barkenhoff selbst nachliefern, wenn er sich im kommenden Frühjahr mit der Sonderausstellung „Wir. Bilder für eine Kunst des Zusammenlebens“ ebenfalls dem politischen Vogeler widmet.

Weitere Informationen

Bernd Stenzig: „Heinrich Vogeler und der Expressionismus“ ist erschienen im Bremer Kellner Verlag, 248 Seiten, ISBN 978-3-95651-260-5, 24,90 Euro.