Christian Schliehe spielt Heinz Erhardt. (Hans-Henning Hasselberg)

Heinz Erhardt ist so etwas wie der Dauerbrenner im Worpsweder Theater: Regelmäßig kehrt Schauspieler Christian Schliehe in der Rolle des Komikers auf die Bühnenbretter zurück. Schliehe, der bereits vor zwölf Jahren sein erstes Erhardt-Programm auf dem Bremer Theaterschiff spielte, ist an diesem Freitag, 31. Januar, und am Sonnabend, 1. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr mit „Das Beste von Heinz Erhardt“ erneut im Theater in der Alten Molkerei zu Gast. Mit der Hommage an den großen bundesrepublikanischen Nachkriegskomiker, der bereits 1979 verstarb, verbindet Christian Schliehe die Highlights aus seinen beiden Solo-Programmen „Was bin ich wieder für ein Schelm“ und „Noch’n Gedicht“. Nur noch wenige Restkarten sind zum Preis von 27 Euro im Theater selber, telefonisch unter der Nummer 04792/ 529 79 36 oder im Internet auf www.alte-molkerei-worpswede.de sowie im Antiquariat Worpswede in der Alten Molkerei oder bei der Tourist-Info in der Bergstraße erhältlich.