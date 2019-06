Abbrucharbeiten in der alten Schule in Hepstedt. Im ehemaligen Gemeinschaftsraum will die Gemeinde eine Kinderkrippe für unter Dreijährige einrichten. (Christian Kosak)

Hepstedt/Bülstedt. Sie wirbeln ganz schön Staub auf, die Handwerker, die derzeit den Hepstedter Kindergarten erweitern. Wenn die Arbeiten wie geplant Ende Juli beendet sind, wird die Gemeinde 150 000 bis 170 000 Euro für ein Vorhaben ausgegeben haben, von dem nach außen hin außer einem neuen Spielplatz nichts zu sehen sein wird. Denn auf den zeitweise angedachten Anbau verzichtet die Gemeinde, dafür wird das Innere der alten Schule gründlich umgekrempelt.

Wegen der anhaltend großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen habe die eigens gebildete Arbeitsgruppe vorgeschlagen, einen rund 60 Quadratmeter großen Raum im direkt benachbarten Gemeinschaftshaus zu einem regulären Gruppenraum umzubauen, in dem künftig 15 Krippenkinder betreut werden können, berichtet Bürgermeister Markus Schwiering. Zudem stehen zwei altersgemischte Kita-Gruppen zur Verfügung. Die vorhandene kleine Turnhalle im Mitteltrakt bleibe als Bewegungsraum für den Kindergarten erhalten und könne wie bisher nachmittags und abends von Sport- und Tanzgruppen aus dem Dorf genutzt werden.

Den bisherigen Dorfgemeinschaftsraum hat die Gemeinde bereits vor Monaten in eine der beiden Wohnungen in der ehemaligen Schule verlegt. DRK, Landjugend und Theaterverein als Hauptnutzer der Räumlichkeiten, sie alle hätten bereitwillig „Rücksicht genommen“ auf die Bedürfnisse des Nachwuchses. Das Projekt sei allerdings auch „gut kommuniziert worden im Dorf“, so Schwiering.

Noch kein Beschlussvorschlag

Noch in der Findungsphase, was die Erweiterung des Kindergartens angeht, sind sie dagegen in Bülstedt. Die Einrichtung mit ihren 25 Betreuungsplätzen sei ausgebucht und könne zum August keine Kinder mehr aufnehmen, berichtet Bürgermeister Jochen Albinger. Daher hat der Gemeinderat schon vor Monaten 250 000 Euro für einen Anbau im Haushalt 2019 eingestellt. Um die Feinplanung kümmert sich ein dafür gebildeter Arbeitskreis, dem neben drei Ratsmitgliedern und Vertretern der Elternschaft auch die Leiterin angehört. Ein finaler Beschlussvorschlag stehe allerdings noch aus, so Albinger. Stattdessen liege ein elf Seiten umfassender „Wunschzettel“ vor, der drei Erweiterungsoptionen enthält: um zehn Plätze für über Dreijährige, um 25 altersgemischte Plätze sowie um eine reine Krippengruppe mit zehn Plätzen. Aus einem der Vorschläge solle ein Architekt einen konkreten Vorschlag erarbeiten, über den der Gemeinderat entscheidet.

Dies hätte eigentlich schon erledigt sein sollen, so Albinger: „Laut Plan müssten wir im Moment schon mitten in der Ausschreibung stecken.“ Doch wegen des offenbar großen Diskussionsbedarfs im Arbeitskreis sei das Verfahren ein wenig ins Stocken geraten. Erst in diesen Tagen werde sich herausstellen, welche Architekten sich um den Planungsjob bewerben – und ob sich überhaupt einer dafür interessiert.

Weil wegen des Neubaugebiets ab Sommer 2020 mit weiteren Zuzügen zu rechnen sei, wird in Bülstedt über eine Containerlösung nachgedacht, um einen Betreuungsengpass im Kindergarten zu vermeiden. Zusammen mit seinem Stellvertreter Stefan Grube hat sich Albinger schon mal bei einem in Grasberg ansässigen Containeranbieter informiert. „Die Dinger hätten eine Lieferzeit von vier Wochen“, so Albinger. „Wir könnten also kurzfristig Abhilfe schaffen, das ist schon mal beruhigend, weil wir nicht so unter Zeitdruck geraten.“

Im Gemeinderat sei auch die Idee diskutiert worden, übergangsweise das Gemeinschaftshaus in Steinfeld als Kindergarten zu nutzen. Doch davon sei man nach Rücksprache mit dem Landkreis schnell wieder abgekommen. „Durch die vielen Vorschriften wäre das für eine Übergangslösung viel zu aufwendig“, so Albinger.