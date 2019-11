Borgfeld. Der Pianist Lorenz Kellhuber kommt nach Borgfeld. In der Reihe Hör-Art-Konzerte präsentiert Ralf Besser den jungen Nachwuchsmusiker in seinem Stiftungshaus für Lebenswerte. Der in Berlin lebende Kellhuber spielt Jazz, Klassik und Minimal Music. Die Verschmelzung von Klassik, Blues, Gospel und Ambient Rock sind sein Markenzeichen. Musikkritiker attestieren dem Nachwuchstalent eine herausragende Fingerfertigkeit. Der Musiker gilt als außergewöhnlicher Instrumentalist, Komponist und Improvisator. Im Sommer 2014 kürte ihn Monty Alexander als ersten deutschen Musiker zum Sieger der Parmigiani Montreux Jazz Piano Solo Competition. 2016 wurde er für den ECHO Jazz in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ nominiert. Im darauffolgenden Jahr spielte das Lorenz- Kellhuber-Trio auf der jazzahead, 2017 im Rahmen der German Jazz Expo. Am Sonnabend, 23. November, ab 19 Uhr ist Lorenz Kellhuber live in Borgfeld, Upper Borg 147, zu hören. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 12 Euro, inklusive eines Getränkes. Anmeldungen sind obligatorisch an mail@hoer-art.de zu richten oder telefonisch unter 0421/ 27 58 40 möglich.