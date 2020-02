Karin Meyerhoff blickt ein wenig skeptisch in ihr Lokal "Herbert", das bald ohne Koch dasteht. Ersatz ist derzeit nicht in Sicht. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Das Wilstedter Restaurant „Herbert“ steht vor einer ungewissen Zukunft. Zwar habe sich der Betrieb seit der Eröffnung 2016 kontinuierlich entwickelt und trage sich, sagt Mitbetreiberin Karin Meyerhoff. Doch habe der Koch zu Ende Februar gekündigt, und Ersatz sei nicht in Sicht. „Wenn wir keinen neuen Koch finden, ist erst mal Schluss mit à la carte“, so Meyerhoff. Die gebuchten Events und Familienfeiern bis hin zur Weihnachtsfeier des DRK würden aber auf jeden Fall durchgezogen, betont sie. Die letzte reguläre Öffnung wäre am 1. März mit einem Kohlessen am Mittag, abends wäre das Herbert dann schon geschlossen.

Der vom Vorgänger-Betrieb „Brotzeit“ übernommene Koch Peter Tiedemann (55) habe in Borgfeld eine andere Stelle angenommen. „Ich möchte mich nicht an den Herd stellen“, sagt Meyerhoff. Eine Option sei daher auch, das Lokal zu verpachten, doch stehen auch dafür die Interessenten nicht Schlange. „Der Fachkräftemangel hat nun auch die Gastronomie erreicht“, meint sie. Eine feste Küchenhilfe gebe es seit eineinhalb Jahren nicht mehr, man habe keine gefunden, die langfristig geblieben sei. „Nachdem wir das Lokal endlich erfolgreich angeschoben haben, wäre es wirklich traurig, wenn hier nun das Ende droht.“ Die Kündigung des Kochs sei für alle Beteiligten eine Überraschung gewesen, „vor Weihnachten habe ich noch neues Geschirr gekauft“.

Was die Gastronomie angeht, ist das Angebot in Wilstedt tatsächlich nicht gerade üppig. Das China-Restaurant in der Ortsmitte ist seit Jahren dicht, das El Medano am Freibad liegt wieder mal im Dornröschenschlaf. Mit dem Fabiano im ehemaligen Friseurladen hat sich ein Pizza-Lieferdienst etabliert, und vorm früheren Spielwarenladen Heins steht eine Burger-Bude. Einziges richtiges Restaurant, immerhin von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, ist das „Herbert“ am Ortsausgang Richtung Tarmstedt, benannt nach Herbert Brünings, der dort bis 2008 mit seiner Frau das Gasthaus Brünings betrieben hatte.

Auf der Speisekarte des „Herbert“ stehen „typisch deutsche Gerichte“, beispielsweise Rouladen mit Rotkohl. Aber auch Steaks, Hamburger, Flammkuchen und Schnitzel werden dort frisch zubereitet. Vorgegartes gebe es gar nicht, und die Friteuse werde nur für die Pommes und die Currywurst benutzt, sagt Meyerhoff. Vor der Neueröffnung sei die Küche modernisiert worden, unter anderem habe man einen gebrauchten Konvektomaten angeschafft.

Während die Auslastung im Normalbetrieb durchaus schwankend war, seien die Konzertabende stets überaus gut besucht gewesen. „Da ist der Service kaum mit den Getränken durchgekommen“, erzählt Karin Meyerhoff. Für März sei ein Konzert mit der Band Rockwark geplant, die Rockmusik mit plattdeutschen Texten macht und deren Sängerin Karin Schwattbunt in Wilstedt wohnt.

Für den Fall, dass sich auf absehbare Zeit weder ein Koch noch ein anderer Betreiber fürs „Herbert“ finden, hat die Familie Meyerhoff einen Plan B: „Dann machen wir aus den Räumen zwei seniorengerechte Wohnungen“, sagt René Meyerhoff. Die seien im Moment sehr gefragt, und beim Landkreis gebe es dazu gerade ein Förderprogramm. „Lieber wäre uns allerdings, es ginge mit der Gaststätte weiter“, sagt Karin Meyerhoff.