Wilstedt. Das Land ernährt die Stadt – unter diesem Motto steht das „Gartendelikatessen“ genannte Erntedankfest am kommenden Sonntag, 29. September, 11 bis 17 Uhr in Wilstedt, das der Verein „Genussland Bremen Niedersachsen“ und die dort ansässige Olivenölfirma Artefakt gemeinsam veranstalten. Das Fest biete wieder das bewährte bunte Programm zum Genießen, Entdecken und Lernen, sagt Organisator Conrad Bölicke, „angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Debatte im Spannungsfeld von Klimawandel und Landwirtschaft wird es aber politischer“.

Das Motto „Das Land ernährt die Stadt“ beziehe sich konkret auf den Beschluss des Landes Bremen, bis 2022 sämtliche öffentlichen Kantinen und Mensen auf Bio-Kost aus der Region umzustellen - immerhin ein Markt von 36 Millionen Euro jährlich, der Erzeugern aus dem Landkreis Rotenburg ein großes Entwicklungspotenzial biete. „Wie das funktionieren könnte und welche Chancen das für die hiesigen Landwirte bedeutet, möchten wir in konstruktiv-praktischer Weise aufgreifen und erlebbar machen“, so Bölicke. Der Landkreis Rotenburg bilde hierbei mit Wilstedt als Austragungsort der Veranstaltung ein natürliches Scharnier zwischen den beiden Metropolen Hamburg und Bremen. Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln aus den beiden Metropolen, die sich schon vor einigen Jahren zu Bio-Städten erklärt hätten, sei als Chance bisher weder von der Politik noch von der Landwirtschaft so richtig erkannt worden. „Es geht darum, Wertschöpfung in unserer Region zu halten und auszubauen.“

Immerhin, erste Ansätze gebe es bereits. In Wilstedt würden bekannte Restaurantbetreiber und Küchenchefs mit ihren Partnerlieferanten zeigen, wie es bei ihnen läuft. Aus der Region dabei seien die Fernsehköchin Barbara Stadler aus Martfeld, die „Freundliche Küche“ aus Lilienthal und das Dör'n Schapp aus Vorwerk. Aus Hamburg kündigt Bölicke das neue „Kultrestaurant“ mit regionaler Markthalle „Hobenköök“ im Oberhafen, aus Bremen das „Kränholm“, das „Gottlieb“ im Kundencenter von Daimler Benz, das „Canova“ in der Kunsthalle, das „Wels“ im Ringhotel Munte am Stadtwald sowie das „Apetito“ an der Jacobs Universität mit seinem neuen international bekanntem Starkoch Anil Kumar an.

Das Thema „Bio-Essen in Kindergärten und Schulen“ soll in Wilstedt mit einer Sonderausstellung und einem Werkstattgespräch vertieft werden. Mit Jens Witt vom „Wackelpeter“ aus Hamburg und Sandra Fülles von „Leibspeise“ in Bremen, die bereits heute schon täglich bis zu 3000 Bio-Essen an Kindergärten und Grundschulen ausliefern, stellen zwei Bio-Cateringunternehmen mit Lieferantenpartnern aus der Region ihre Speisepläne vor und erklären, wie das geht und welche Änderungen und Herausforderungen das mit sich bringt. Am Beispiel einer typisch norddeutschen Speisezutat, der Kartoffel, will Jens Witt mit dem Bio-Kartoffellandwirt Gunnar Söth aus Ahrenviöl in Schleswig Holstein das anschaulich und kulinarisch vorführen. Damit es auch sinnlich wird, leiht die Wilstedter Grundschule für die Ausstattung Tische und Stühle aus, und Jens Witt wird mit Schülern eine Frucht-Cocktailbar einrichten, deren Cocktails für Kinder frei und für Erwachsene gegen eine Spende ausgeschenkt werden.

Ähnlich wie bei dem Thema Inklusion, befürchtet Bölicke, könnte es auch dem guten Beschluss der Umstellung auf Bio-Essen gehen: „Von der Politik schnell beschlossen, aber für die Umsetzung wird kein Plan mitgeliefert.“ Damit genau dies nicht geschieht, müssten für diese Transformation finanzielle und personelle Ressourcen bereitgestellt werden. Beim von 12.30 bis 14 Uhr geplanten Werkstattgespräch sollen die Akteure, die sich in der Praxis diesen Herausforderungen der Umsetzung werden stellen müssen, die Knackpunkte erörtern und problematisieren. Das Thema dürfte die Aussteller ebenso interessieren wie die anwesenden Eltern und Großeltern. An dem Werkstattgespräch beteiligt sein würden Landwirte, Gärtner, Köche, Eltern und Schulen sowie Referenten aus der Bremer und Hamburger Umwelt-, Schul- und Wirtschaftsverwaltung. Dabei sein werden auch der Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann, mit dem man das Thema bereits auf der Tarmstedter Ausstellung in der dortigen Bio-Genusshalle besprochen habe. Nicht nur der Landkreis, auch das Land Niedersachsen hat hier Nachholbedarf, wenn die Landwirte von der steigenden Nachfrage aus den Metropolen profitieren sollen“, sagt Bölicke. Zu den Ausstellern gehören neben Bio-Fleischerzugern aus Hepstedt und Westertimke und dem Imker Nötzel aus Tarmstedt unter anderem die Bremer Stadtfabrikanten, ein Zusammenschluss von 30 Bremer Manufakturen. Vertreten sein werden auch mehrere Kaffeeröster-Manufakturen: Das „Kaffee-Rondell“ mit der Union Rösterei, de Koffiemann aus Lilienthal, My-own-coffee, Slokoffie, Cross coffee und Kalles Feinster Röstkaffee werde die vielfältigen Zubereitungsarten demonstrieren und zur Verkostung anbieten.

Weitere Themen und Aussteller: Obst, Gemüse- und Kräutergärtner, Pomologen, Landwirte, Jäger, Hofkäser, süßes Naschwerk, Olivenöl, Kunsthandwerk, Kaffee und Kuchen, Speiseeis und Kinderprogramm (Kerzenziehen, Ponyreiten). Wer seine Apfelsorte bestimmen lassen möchte, sollte mindestens fünf Äpfel seines Baumes mitbringen, um sie den Pomologen vorzulegen. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro, für Jugendliche bis 16 Jahre ist er frei.

Zur Sache

Was es in Wilstedt zu essen gibt

Das „Hobenköök“ bietet geräucherte Ochsenbrust mit BBQ-Gewürz aus dem Smoker mit Tomaten-Rauchsoße von Senf Pauli mit Kartoffelstampf mit Leinsamen und Gemüse aus dem Markt, außerdem geräucherte Steckrübe mit BBQ-Gewürz aus dem Smoker mit Kakao-Pflaumensoße von Senf Pauli mit Kartoffelstampf, Leinöl und Gemüse aus dem Markt;

„Kränholm“: Labskaus vom Bülstedter Lamm mit Roter Bete und Kartoffelchips, und außerdem Mung Dahlsalat G12 „sur“ und Ziegenkäse;

„Gottlieb“ im Kundencenter von Daimler Benz: herzhafte Dinkelwaffeln (vegetarisch);

„Canova“ in der Kunsthalle: Nose-to-tail-Maultasche vom Auerochsen mit weißer Zwiebelcreme, Ochsenmark-Reduktion, fermentiertem Herbstgemüse und Wildkräuter;

„Wels“ im Ringhotel Munte am Stadtwald: gebratenes Wildhacksteak mit pikantem Kürbis-Apfelchutney und Petersilienschaum;

„Apetito“ an der Jacobs Universität: Bio-Linsen Dal mit Bio Paneer Sticks oder Lammwurst, außerdem Lammspieße von der Schäferei Natur-Lamm von Koert Nijboer;

Fernsehköchin Barbara Stadler aus Martfeld: Bio Minikartoffeln und Escamas de Sal von Herbes de la Conca, außerdem Wildkräuter Aioli mit Olivenöl von arteFakt Olivenölkampagne;

Lebensmittelpunkt aus Hepstedt: „Choripan“ Chorizo, Chimichurri (Pesto aus Petersilie Chili und Majoran) und geriebene Tomate im Steinofenbaguette sowie Favebohnen Hummus mit Lauch und Cocktailtomaten (vegetarisch) oder mit Rinderzungenragout;

„Freundliche Küche“ aus Lilienthal: geschmorte Rinderbacke mit einer Kürbis-Linsenpfanne und Wildpreiselbeeren;

Dör'n Schapp aus Vorwerk: Tafelspitz vom Damhirsch mit Bohnenchutney aus der Saubohne, dazu gibt es Kartoffel-Pastinakenstampf. Produktpartner ist die Jägerschaft Zeven.

Weitere Informationen

Die Wilstedter Werbegemeinschaft lädt am 29. September zum verkaufsoffenen Sonntag. Mehrere Geschäfte sind von 12 bis 17 Uhr geöffnet.