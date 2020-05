Es dauerte nach Kriegsende einige Monate, bis das politische Leben in den Gemeinden wieder in Gang kam. Dann aber begann auch sehr bald wieder der politische Streit – nach zwölf Jahren Führerstaat fast schon eine ungewohnte Erfahrung für die Deutschen. In Seebergen, damals noch eine eigenständige Kommune, ging das bis hin zu Anfechtungen von Gemeinderatswahlen. Das ist im Protokollbuch der Gemeinde nachzulesen.

Aus Lilienthal und den eingemeindeten Ortsteilen Heidberg, Worphausen und Sankt Jürgen sind die Ratsprotokolle aus der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht überliefert. Aber das Protokollbuch von Seebergen aus den Jahren 1929 bis 1950 lagert in den Katakomben unter dem Lilienthaler Rathaus und zeigt, wie die gemeindliche Selbstverwaltung nach der Besetzung durch die Engländer und der im Juni 1945 erfolgten Abgabe des Landkreises Osterholz an die „amerikanische Enklave Bremen“ wieder begann.

In der zweiten Hälfte des Krieges kam der Gemeinderat unter Leitung von Bürgermeister Gefken nur noch einmal im Jahr zusammen, um den Haushalt zu beraten. Das lief 1943 so ab: „Nach Anhörung der Beigeordneten und der Gemeinderäte beschließe ich die Haushaltssatzung 1943: Einnahmen 13000 Reichsmark, Ausgaben 13000 Reichsmark. Gefken, Bürgermeister.“ Der Bürgermeister beschloss also allein, der Gemeinderat wurde lediglich angehört. Dieses Protokoll vom 16. Mai 1943 ist das letzte aus der Kriegszeit, das nächste stammt vom 19. Oktober 1945.

Inzwischen war Johann Behrens als Bürgermeister in Seebergen eingesetzt worden, dem Gemeinderat gehörten außerdem noch Heinrich Windler und Heinrich Klee an. In der Gemeindeversammlung vom 19. Oktober beschlossen aber offenbar alle anwesenden Bürger. Das liest sich in dem von Bürgermeister Behrens geschriebenen Protokoll wortwörtlich so: „I. Es wurde von den anwesenden Gemeindemitglieder beschlossen die Wege nach Timmersloh und hinterm Seeberg mit dem Steinschlag und Schlacken die bei Wiechmann lagern auf zu brechen und möglich diesen Winter auf beiden Wegen eine möglichst gleichmässige Länge fertig zu stellen. Wenn möglich bis zur Grenze nach Joh. Behrens.“ Im zweiten von sechs Punkten wird beschlossen, dass vier „Brandgeschädichte“ im Winter von der Gemeindearbeit befreit sind.

Handschriftlich wurde festgehalten, womit sich der Seeberger Gemeinderat in den Nachkriegsjahren befasste. (CARMEN JASPERSEN)

Im Dezember wurde der Landkreis Osterholz wieder der britischen Besatzungszone eingegliedert. Einen Monat später gab es Ärger, der mit dem bitterkalten Winter zu tun hatte. Diesmal traten der Bürgermeister und elf Ratsmitglieder am 15. Januar 1946 nur für einen Tagesordnungspunkt zusammen. Das Heizen der Schule sollte vergeben werden, „da Herr Lehrer Enke in drei Monaten 5 Fuder Torf und 12 Zentner Kohle verbrannt hat und das meiste für seinen Bedarf“. In der nächsten Sitzung sechs Tage später versprach Herr Lehrer Enke künftig Sparsamkeit.

Wiederum zwölf Tage später, am 23. Januar, bildete der Gemeinderat Kommissionen, die den heutigen Fachausschüssen entsprachen, aber jeweils nur zwei Mitglieder hatten. Zuständig waren sie für Finanzen, Fürsorge, Wege, Schule und Wohnungen. Am 1. März beschließt eine Gemeindeversammlung bei einer Gegenstimme, dass die Flüchtlinge weiterhin mietfrei wohnen dürfen. Hinrich Osmer stellt der Gemeinde Seebergen 3000 Reichsmark gegen ein Prozent Zinsen als Anleihe zur Verfügung, weil die Sparkasse Lilienthal ihren Kredit gekündigt hat. Der Haushalt, der im April beschlossen wird, endet dennoch mit 10440 Reichsmark Defizit.

Das Anerbieten Hinrich Osmers, die Anleihe auf 5000 Reichsmark aufzustocken, wird vom Landkreis Osterholz nicht genehmigt, und schon im Juni zahlt die Gemeinde auf Antrag des Bürgermeisters auch die erhaltenen 3000 Reichsmark vorzeitig zurück. Im gleichen Monat, aber zweieinhalb Wochen vorher, hatte der Rat einen Leiter der Suchaktion nach Kartoffelkäfern bestimmt und beschlossen, die Feuerwehr wieder betriebsbereit zu machen. Der Anbau einer Sirene wurde aber erst im August beschlossen, der Antrag der Seeberger Feuerwehr auf Anschaffung einer gefederten Achse für die Motorspritze einstimmig abgelehnt.

Am 23. September 1946 hatte der inzwischen verkleinerte Rat einen Bürgermeister zu wählen. Dabei erhielten Johann Behrens und Hinrich Haltermann je drei Stimmen. Nach der damaligen Regelung entschied bei einem Patt der Bürgermeister, und das war noch Johann Behrens. Der entschied also, dass er es auch blieb. Aber schon ein halbes Jahr später wurde neu gewählt, bei einer Enthaltung bekam Hinrich Haltermann nun eine Stimme mehr als Johann Behrens.

Als nach den Kommunalwahlen 1948 der neue, jetzt siebenköpfige Rat am 20. Dezember einen Bürgermeister wählen wollte, kam er nicht weit. Walter Kruschke, Vorsitzender des neuen CDU-Ortsverbands und nicht in den Rat gewählt, hatte das Mandat von Johann Behrens angefochten. Der Rat wartete Anweisungen aus Osterholz ab, in der nächsten Sitzung verließen drei Ratsherren den Saal und machten den Rat damit beschlussunfähig, zehn Tage später gab es im ersten Wahlgang ein Patt, aber dann wurde das Mandat von Johann Behrens für ungültig erklärt – am 19. April 1949 wurde er dann aber mit vier von sieben Stimmen erneut zum Bürgermeister gewählt. Das blieb er aber nur ein Jahr, am 24. April 1950 wurde Willi Hilken sein Nachfolger, Hinrich Haltermann Stellvertreter.

Aber nicht nur im Gemeinderat gab es Konflikte, wie auf der letzten Seite des Protokollbuchs vermerkt ist. Dort sind „Polizeisachen“ notiert. Am 15. Oktober 1945 wird ein Bürger des Dorfes wegen unbefugter Benutzung eines Kleinkraftrads verurteilt: 50 Reichsmark Geldstrafe und, wahrscheinlich weil die Reichsmark damals schon nichts mehr wert war, als Zugabe 14 Tage Haft.

Zur Sache

Schnelle Wechsel

Am 30. April und am 1. Mai 1945 wurde Lilienthal von britischen Truppen kampflos besetzt, teils von Süden über die Wümmebrücke, teils von Norden über Seebergen und Heidberg. Wie es dann weiterging, beschreiben Harald Kühn und Peter Richter vom Heimatverein in ihrem 2007 herausgegebenen Buch „Zeitreise – 775 Jahre Lilienthal“.

In den ersten Maitagen 1945 fanden sich ehemalige Mitglieder und Sympathisanten der SPD und KPD in einer antifaschistischen Gruppe, „Antifa“ genannt, zusammen. Als sie sich in einem Sitzungsraum des Rathauses berieten, erschien ein höherer britischer Offizier und eröffnete dem Bürgermeister Diedrich Murken, der seit 1926 amtierte, seine Absetzung. Aber er bat ausgerechnet Murken um Vorschläge für seine Nachfolge. Der führte den Offizier in den Sitzungsraum und sagte nur: „Suchen Sie sich einen aus.“ Das tat der Offizier dann auch, seine Wahl fiel auf Heinrich Warnken, der am 9. Mai in der Kreiskommandantur Osterholz durch den Town Mayor zum neuen Bürgermeister bestellt wurde. Der Verwaltungsfachmann Diedrich Murken war allerdings nicht so leicht zu ersetzen.

Anfang Juni übernahmen die Amerikaner das Kommando, der Landkreis Osterholz gehörte von nun an bis Dezember zur amerikanischen Enklave. Dieser schnelle Wechsel war dem Aufbau einer geordneten Verwaltung wenig förderlich, was sich auch darin niederschlägt, dass Heinrich Warnken nicht lange Bürgermeister blieb. Schon in einem Sitzungsprotokoll des Gemeinderats vom 23. September 1946 wird ein Bürgermeister Meyerdirks genannt, aber dies war nicht der erste, sondern bereits der letzte Tag seiner Amtszeit, es stand nämlich nach der ersten Kommunalwahl nach dem Krieg die Wahl eines Bürgermeisters durch den Gemeinderat an. Dabei setzte sich der pensionierte Polizist Friedrich Neuling mit zehn zu fünf Stimmen gegen Fritz Cordes durch. Gemeindedirektor, also hauptamtliches Oberhaupt der Verwaltung, wurde ein paar Tage später Walter Kämena.

Auch Friedrich Neuling blieb nicht lange im Amt. Der Bürgermeister der Nazi-Zeit Diedrich Murken wurde vom Entnazifizierungs-Hauptausschuss des Landkreises Osterholz am 1. Oktober 1948 als „unbelastet“ eingestuft und durfte damit wieder öffentliche Ämter bekleiden. Am 19. September 1949 fand bereits wieder eine Bürgermeisterwahl statt. Dabei trat Diedrich Murken gegen den amtierenden Bürgermeister Friedrich Neuling an und gewann knapp mit neun zu acht Stimmen. 1956 kandidierte er aus Altersgründen nicht mehr. Insgesamt brachte er es auf eine Amtszeit von 26 Jahren.