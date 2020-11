Wohl wegen eines technischen Defekts beschädigte ein landwirtschaftliches Gerät mehrere Autos in Grasberg. (Carsten Rehder)

Grasberg. Ein 42-jähriger Landwirt aus Grasberg war am Nachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem Ackerschlepper und einem angehängten Schwader (Heuwender) auf der Mittelsmoorer Straße unterwegs. Plötzlich und unbemerkt löste sich eine Sicherung am Seitenarm des Schwaders. Dieser klappte aus, ragte in den Seitenraum und touchierte dort drei abgestellte Pkw und einen Anhänger. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt am Schwader.