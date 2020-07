Stephan Orendi (rechts) ist Koordinator der Jugendberufsagentur vom Amt für Bildung des Landkreises Osterholz. Er steht neben Frank Roskosch, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit in Osterholz-Scharmbeck. (LK OSTERHOLZ)

Landkreis Osterholz. Bei einer Online-Umfrage der Jugendberufsagentur (JBA) unter den diesjährigen Schulabgängern hat jeder zehnte Jugendliche aus dem Osterholzer Kreisgebiet einen Unterstützungsbedarf gemeldet. Vor Beginn der Sommerferien hatte sich Agenturleiter Stephan Orendi unter mehreren Hundert Neunt- und Zehntklässlern per Internet-Fragebogen erkundigt. Nachdem rund zehn Prozent der Teilnehmer erklärt hatten, sie könnten Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche brauchen, nahm die Agentur mit ihren Partnern von der Bundesagentur für Arbeit Kontakt zu den Abgängern auf, um sie telefonisch oder per Video zu beraten.

Normalerweise besuchen Vertreter der Jugendberufsagentur des Landkreises alljährlich die Abschlussklassen im Unterricht, um die Jugendlichen zu Themen rund um den Übergang Schule-Beruf zu beraten; auch individuelle Gesprächstermine werden angeboten. Doch coronabedingt musste Orendi in diesem Jahrgang umdisponieren. Der Internetfragebogen „Mein Schul- und Berufsweg“, der mit der JBA Grafschaft-Bentheim entwickelt worden war, war binnen fünf Minuten auszufüllen. Über die Schulen, von denen sich viele aufgeschlossen gezeigt hätten, kam dann der Kontakt zu den Schülern zustande.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen“, sagte Orendi. „Sie zeigen, welch gute Beratungsarbeit in den Schulen geleistet wird.“ Die Unterstützung auf dem Weg ins Berufsleben sei offenbar genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Campus-Lehrerin Iris Walter spielte den Ball zurück: Die Schüler hätten die Online-Umfrage „als wertschätzend erlebt und gerne angenommen“. Die Teilnahme sei unkompliziert in der Handhabung gewesen. Bereits jetzt haben erste Schulen Interesse geäußert, die Umfrage im nächsten Jahr wieder anzubieten. Die JBA will unterdessen ihre räumliche Präsenz in den BBS sowie in der KGS Hambergen und der IGS Lilienthal demnächst auch an anderen Schulen ausbauen.

Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, die aktuell eine Beratung brauchen oder Fragen auf dem Weg ins Berufsleben haben, können sich weiterhin an die Jugendberufsagentur wenden: unter 04791/ 9 30 22 40, per Mail an jba@landkreis-osterholz.de oder unter www.jba-ohz.de.