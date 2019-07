Gehört zur Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe: Petra Pfitzner. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Spätsommer 2015: Tausende Kriegsflüchtlinge machen sich auf den Weg nach Europa. An den Grenzen harren die Menschen aus, es droht so etwas wie eine humanitäre Katastrophe. In dieser aufgeheizten Stimmung entscheidet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Wir öffnen die Grenzen. „Wir schaffen das!“, sagt Merkel. In der Verantwortung sind in den kommenden Wochen und Monaten Städte, Gemeinden und Landkreise – ihnen werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel per Quote Menschen zugewiesen.

Auch der Landkreis Osterholz hat Flüchtlinge aufgenommen. Im Jahr 2015 waren es 1138, anno 2016 kamen 437 in den Landkreis, zum Beispiel aus Syrien, dem Iran, dem Irak und Afghanistan. Engagierte Menschen, Politik und Verwaltung ziehen an einem Strang, um sie zu versorgen. Unterkünfte müssen her, die Leute brauchen Geld für ihren Lebensunterhalt, die Kinder müssen in den Kindertagesstätten und Schulen angemeldet werden. Und Deutschkurse für Klein und Groß muss es geben. Es gibt viel zu tun.

Seit dem Jahr 2017 hat sich einiges geändert. Stand 2015/2016 noch das Ankommen im Vordergrund, müssen die Menschen jetzt lernen, sich selbst zurecht zu finden. Zur Selbstständigkeit à la Westeuropa gehört das Integrieren in den hiesigen Arbeitsmarkt – inklusive Schreiben von Bewerbung und Lebenslauf sowie Anerkennung von ausländischen Schul- und Berufsabschlüssen. „Fördern und fordern“ lautet die Devise.

Bei der Umsetzung helfen die Integrationsbeauftragten in den Gemeinden und der Samtgemeinde Hambergen. Auch die Ehrenamtlichen sorgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür, dass die Flüchtlinge endgültig in Deutschland ankommen. Doch sie brauchen ebenfalls Hilfe und Informationen. Und sie müssen sich vernetzen. Dies alles ist Aufgabe der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe (KMuT) des Landkreises Osterholz. Sie gibt es als Projekt seit dem Jahr 2015.

Die Fäden der Koordinationsstelle laufen bei Katja Lipka, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, und bei Petra Pfitzner zusammen. Lipka bezeichnet es als ihre Aufgabe, „für jeden Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verwirklichen.“ Pfitzner sagt: „Wir fördern die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Es ist eine klassische Netzwerkaufgabe.“ Dies geschieht insbesondere über den Runden Tisch Migration.

Akteure zusammen zu bringen, das sei auch auf der Ebene der Ehrenamtlichen notwendig. Darin sind sich Lipka und Pfitzner einig. Denn meistens seien es diese Menschen, die eine wichtige Arbeit leisteten. „Sie haben eine besondere Aufgabe“, ist Pfitzner überzeugt. Doch auch sie benötigen Unterstützung, zum Beispiel dann, wenn die Flüchtlingsbetreuung zu einer Belastung wird.

Ihnen die innere Anspannungen zu nehmen, das habe im vergangenen Jahr im Mittelpunkt der Veranstaltungen für die Ehrenamtlichen gestanden. Rund 100 Teilnehmer wurden von der Diplom-Psychologin Corinna Bartling beispielsweise in den „Tension and Trauma Releasing Exercises“ (TRE) unterwiesen. Mit einfachen Körperübungen können sich dabei die Betroffenen von ihren Spannungen lösen. Mit dabei war auch Volker Schenk. Er kümmert sich im Landkreis Osterholz unter anderem um die Psychosoziale Notfallversorgung im Bereich der Feuerwehren. Er sprach über die Bedeutung der kollegialen Beratung im Ehrenamt.

Denn allein durch den zwischenmenschlichen Kontakt und durch Empathie gelinge es meistens, dass die Menschen nicht nur physisch, sondern auch seelisch in Deutschland ankommen, meinen Lipka und Pfitzner. Und gerade das, wissen inzwischen Akteure und Wissenschaftler, ist nicht einfach – eine Tatsache, die auch Lipka und Pfitzner im Rahmen ihrer Gesprächsrunden immer wieder mitbekommen. „Die Menschen bringen die Ängste aus ihren Heimatländern mit und haben schlimme Erfahrungen gemacht“, sagt Pfitzner, die sich auch privat in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Lipka ergänzt: „Es gibt ganz viel Misstrauen bei den Zugewanderten.“ Dies sei indes kein Wunder, würden Menschen mit Fluchterfahrungen doch den Krieg in sich tragen, sind sich die beiden KMuT-Frauen einig.

Den Neubürgern und ihren Unterstützern Hilfe und Beratung beim Ankommen und sich Zurechtfinden in Norddeutschland zukommen zu lassen, sei deshalb enorm wichtig. Aber aufgrund von Traumatisierungen der Flüchtlinge, wissen die engagierten Menschen, sei es auch eine große Aufgabe, sie eigenverantwortlich aufs Leben loszulassen.

Los geht es beispielsweise beim Mieten einer Wohnung. Lipka und Pfitzner wissen aus Berichten der Menschen in den Gemeinden, dass viele Neuankömmlinge die hiesigen Gepflogenheiten nicht kennen. Vor diesem Hintergrund gibt es eine Reihe von Veranstaltungen wie in Hambergen. Die dortige Flüchtlingsinitiative lädt zusammen mit dem Landkreis zum Thema „Was man wissen muss, wenn man in Deutschland eine Wohnung mietet“ ein. Damit es auch die Menschen mit wenig oder gar ohne Deutschkenntnisse lesen können, gibt es eine Einladung auf Arabisch.

Aber auch zu anderen Bereichen des Alltags gibt es für die Menschen inzwischen zahlreiche mehrsprachige Informationen. Lipka und Pfitzner nennen als Beispiele die Abfalltrennung und die Schule. Was Eltern bei Konflikten tun können und an wen sie sich wenden können, verdeutlicht ein Flyer des Migranten-Eltern-Netzwerks Niedersachsen. „Abfall trennen“ heißt ein Flyer der Abfall-Service Osterholz.

Ein völlig neues Feld ist die sogenannte Migrantenökonomie. Viele Menschen, so aktuelle Forschungsergebnisse, würden in der Gastronomie arbeiten beziehungsweise machen sich selbstständig. Lipka und Pfitzner möchten in diesem Zusammenhang besonders Frauen dazu ermuntern, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Deshalb ist es ihnen ein besonderes Anliegen, auf das Programm „FIFA“ hinzuweisen. Die vier Buchstaben stehen nicht etwa für den Weltfußballverband, sondern für „Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt“.

Seit Januar können sich 20 Frauen aus dem Landkreis Osterholz im Bereich „Hauswirtschaft/Küche“ qualifizieren. Voraussetzungen dafür sind der Flüchtlingsstatus und Hartz IV-Bezug. Auch bei den Sprachkenntnissen gibt es eine Minimalanforderung, und die heißt B1. Nach dem sogenannten Europäischen Referenzrahmen ist es „Fortgeschrittene Sprachverwendung“. Die Definition laut Internetseite www.europaeischer-referenzrahmen.de: „Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.“

Und wie sieht es im großen Feld der Migration in der Zukunft aus? Lipka und Pfitzner gehen von einer großen Differenzierung aus. Es gebe Menschen, die eine IT-Ausbildung machen, andere landen dafür im Niedriglohnsektor. Wieder andere haben überhaupt keine Schulbildung und hätten sich bislang irgendwie durchs Leben geschlagen. Pfitzner sagt: „Die Aufgaben verändern sich. Anfangs haben alle die Ärmel für ganz praktische Arbeiten hochgekrempelt. Jetzt geht es darum, dass die Neubürgerinnen und Neubürger die deutsche Gesellschaft im Detail verstehen und sich Schritt für Schritt als zugehörig fühlen. Das funktioniert auch über die Schulen, Kitas und die Kinder allgemein.

Pfitzner ergänzt: „Fest steht ebenfalls, dass die Arbeit der Ehrenamtlichen nach wie vor ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Integration ist. Wer Interesse daran hat, kann sich bei der Koordinierungsstelle in der Kreisverwaltung oder bei den Integrationsbeauftragten der Gemeinden melden. Viele Geflüchtete würden einfach gerne ihre im Kursus erlernten Sprachkenntnisse anwenden und mit uns schnacken.“