Aids-Waisen in Südafrika spielen Gitarre. Ermöglicht wird das durch das Projekt Peter’s Child Care in Johannesburg, das auch Unterstützer in Wilstedt und umzu hat. Ein Teil des Erlöses vom Secondhandbasar vom 25. bis 29. März in Wilstedt wird an den Trägerverein überweisen. (FR)

Wilstedt. Auf zwei Änderungen beim Secondhandbasar und Bücherflohmarkt in Wilstedt macht das Orga-Team aufmerksam: „Wir bitten nicht ausdrücklich um Bücherspenden, weil wir vor zwei Jahren überflutet wurden und gar nicht mehr alles übersichtlich aufstellen konnten. Unser eigener Bestand ist noch ausreichend“, sagt Hannelore Holm. Außerdem werde es am Sonntagnachmittag kein Café im Gemeindehaus mehr geben, weil wegen des Wilstedter Frühlingsfestes das Angebot an Kaffee und Kuchen „überall schon sehr groß“ sei.

Geblieben seien aber die Grundpfeiler der für die letzte Märzwoche geplanten carikativen Veranstaltung: Ein Team von ehrenamtlich tätigen Frauen aus den Kirchengemeinden Wilstedt/Tarmstedt und Kirchtimke verkauft gespendete, gut erhaltene gebrauchte Bekleidung und Bücher zu günstigen Preisen und finanziert mit dem Überschuss der fünftägigen Aktion Projekte in Afrika und in der Region. Der Erlös sei diesmal für zwei Projekte bestimmt, berichtet Hannelore Holm. „Zum einen ist es uns ein Anliegen, Aids-Waisen in Südafrika zu unterstützen. Unser Pastor Benjamin Fromm war sechs Jahre Pastor in der Lutherischen Kirche Namakwaland in Südafrika und hat während dieser Zeit die Arbeit persönlich kennengelernt.“ Es bestehe dadurch auch ein großes Vertrauensverhältnis zum Freundeskreis St. Peter's Child Care, einem Verein, der von Deutschland aus dieses gleichnamige Projekt unterstützt. Dessen Name lautet „Zuhause statt Heim: Hoffnung für Aids-Waisen in Südafrika durch starke Frauen“.

Peter’s Child Care ist ein Projekt in Johannesburg. Diese südafrikanische Nicht-Regierungsorganisation (NGO) engagiert sich für Kinder, die ihre Eltern durch die Folgen der Immunschwächekrankheit HIV/Aids verloren haben. Das Projekt wurde von engagierten Mitgliedern einer evangelischen Kirchengemeinde im Herzen der südafrikanischen Metropole gegründet. Mehr als zwei Millionen Kinder hätten in Südafrika aufgrund von Aids ihre Eltern verloren. St. Peter’s Child Care biete zur Zeit 32 Kindern ein neues Zuhause. Pflegemütter nehmen bis zu fünf Waisen auf und werden von Ehrenamtlichen bei der Bewältigung des Alltags sowie in der psychologischen, medizinischen und schulischen Förderung unterstützt. Die dezentrale Struktur des Projekts verhindere Stigmatisierung, und die Anbindung an verschiedene Kirchengemeinden garantiere eine gute soziale Teilhabe. In Deutschland leiten ehemalige Freiwillige, die ein Jahr im Projekt mitgearbeitet haben, die Arbeit des Fördervereins. Nach Angaben des Vereins gehen mindestens 96 Prozent der eingegangenen Spende direkt nach Südafrika. Maximal vier Prozent würden für die Kosten der ehrenamtlichen Arbeit aufgewendet.

Neben dem Projekt in Südafrika wollen die Organisatorinnen auch die eigene kirchliche Jugendarbeit unterstützen. Daher geht ein Teil des Erlöses an den Förderkreis Evangelische Jugend Tarmstedt/Wilstedt/Kirchtimke, der die Stelle der Jugenddiakonin mitfinanziert und damit langfristig sichert.

Voriges Jahr hat der Secondhandbasar im Jugendraum des evangelischen Gemeindehauses in Kirchtimke 3150 Euro eingebracht. Mit dem Geld wurde eine Sozialarbeiter-Stelle in Indien finanziert, bei der Shalom-Foundation in den Yelagiri Bergen in Südindien, die sich insbesondere um die Ausbildung junger Menschen aus bitterarmen Familien kümmert. Und 2018 sind in Wilstedt durch den ehrenamtlichen Einsatz 3106 Euro zusammengekommen, damals wurde das Projekt „Hände für Kinder – Der Neue Kupferhof“ unterstützt. Den ersten Secondhand-Basar haben die Kirchtimker Frauen 2006 organisiert, seit 2014 finden die Basare jährlich abwechselnd in Kirchtimke und Wilstedt statt.

Zur Sache

Basar und Flohmarkt

Der Secondhandbasar und Bücherflohmarkt im kirchlichen Gemeindehaus in Wilstedt ist geöffnet von Mittwoch bis Freitag, 25. bis 27. März, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, am Sonnabend, 28. März, von 11 bis 14 Uhr sowie am Sonntag, 29. März, von 11 bis 17 Uhr während des Wilstedter Frühlingsfestes. Der Erlös geht unter anderem an Aids-Waisen in Afrika.