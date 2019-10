Die neuen Engagementlotsen mit ihren Zertifikaten (von links): Regine Moll, Hosam al Swidani und Zubeda Becker. (fr)

Lilienthal. Dass sie befähigt sind, das Ehrenamt zu fördern und ihren Mitbürgern bei der Suche nach einem Engagementort zur Seite zu stehen, haben drei Menschen aus der Region nun auch schriftlich. Die beiden Lilienthalerinnen Regine Moll und Zubeda Becker sowie der Bremer Hosam al Swidani haben sich zu Engagementlotsen weiterbilden lassen und dafür auch ein Zertifikat erhalten. In einem mehrtägigen Seminar in Bad Bederkesa wurden die drei mit weiteren Menschen aus ganz Niedersachsen in Bereichen wie Freiwilligenkoordination, Projektmanagement, Kommunikation und Netzwerkbildung geschult. Das Land Niedersachsen stellt pro Jahr Mittel für die Ausbildung von bis zu 75 Engagementlotsen bereit.

Während sich Zubeda Becker in der Flüchtlingsarbeit engagiert, kann Regine Moll die Kenntnisse in ihrem Hauptberuf nutzen. Sie ist Koordinatorin der Engagierten Stadt Lilienthal und versucht in dieser Funktion, engagierte Menschen zusammenzubringen. So gehört sie auch zu denen, die die Freiwilligenagentur Lilienthal neu aufbauen wollen. Wie berichtet, hatte sich der Verein kürzlich neu gegründet, um auf mittlere Sicht potenziellen Ehrenamtlichen und den Stellen, die Ehrenamtliche brauchen, als Vermittlungs- und Beratungsstelle zur Verfügung zu stehen.

Aber wie das so ist, braucht das Ehrenamt das Hauptamt. Um die Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, die Arbeit zu leisten, sind finanzielle Mittel nötig. Der Verein Freiwilligenagentur Lilienthal will in den kommenden Tagen einen Förderantrag an das Landessozialministerium stellen, in der Hoffnung, dass die Freiwilligenagentur das Geld erhält, um in Lilienthal ein Büro einzurichten. Die Chancen auf Förderung stehen nach Auskunft von Regine Moll gut, zumal es im Landkreis Osterholz bislang noch keine Freiwilligenagentur gebe. Wie viel Geld aber fließen wird und wann, sei noch ungewiss.