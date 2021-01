Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (Symbolfoto) müssen sich kontinuierlich weiterbilden; dazu gibt es die Landesakademie mit insgesamt drei Standorten. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Der Worphauser Landtagsabgeordnete Axel Miesner (CDU) informiert darüber, dass das Land Niedersachsen in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro in die „coronabedingte Anpassung“ der niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) stecken werde.

Die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrleute an den NABK-Standorten in Celle, Scheuen und Loy sei mit dem wiederholten Lockdown ins Stocken geraten, erklärte der Politiker. In Celle gab es bis zur Corona-Krise 180, in Scheuen 80 und in Loy 90 Lehrgangsplätze mit Vollpension pro Woche. Inzwischen, so Miesner, sei ein regelrechter Lehrgangsstau entstanden, auf dessen Abbau seit dem Sommer die Kreisfeuerwehrverbände aus Osterholz, Cuxhaven und Verden gedrängt hatten. Schließlich gehe es um die Sicherstellung des Brandschutzes sowie der Einsatz- und Leistungsfähigkeit der Feuerwehren in Niedersachsen.

Axel Miesner sagte, er habe mit weiteren Landespolitikern in Hannover nachgefasst. Die Freigabe der Landesmittel, die vom Innenministerium um 100.000 Euro aufgestockt würden, werde nun eine Fortsetzung des Akademiebetriebs erlauben, indem Hotels oder andere externe Räume zusätzlich angemietet würden. Damit lasse sich der Lehrgangsstau Stück für Stück abbauen, so der Politiker. Die NABK Scheuen befindet sich ohnehin bereits seit 2017 in einem mehrstufigen Um- und Ausbau.