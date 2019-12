Lara Meyerdierks, Lilly Stork, Katzenhausleiterin Kathrin Schoof und Finja Meyerdierks (von links) bei der Spendenübergabe im Lilienthaler Katzenhaus. Die drei Mädchen hatten Spielzeug verkauft. Der Erlös ging ans Katzenhaus. (fr)

Lilienthal. Auch Tiere sollen Weihnachten feiern dürfen. Daher lädt der Tierschutzverein Lilienthal, Worpswede und Grasberg am 2. Adventssonntag, 8. Dezember, wieder zur traditionellen Tier-Weihnacht: Besucherinnen und Besucher können sich das Katzenhaus Lilienthal an der Straße Scheeren 5 im Gewerbegebiet Moorhausen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr ansehen und Informationen über die Arbeit der Ehrenamtlichen vor Ort und den Tierschutz in der Region erhalten. Und wie es sich für die Adventszeit gehört, gibt es auch Kekse und Waffeln, Kaffee, Punsch und Glühwein.

Wer mag, kann bei dieser Gelegenheit gegen eine Spende auch einen der selbst gebastelten Kalender erstehen, der mit Bildern der Tiere des Katzenhauses erstellt wurde. Derartige Spendeneinnahmen sind für die Tierschützer sehr wichtig. Der Verein benötigt das Geld unter anderem, um Tierarztrechnungen begleichen zu können.

Wo die Hilfe ankommt, haben drei findige Schülerinnen aus Lilienthal kürzlich erfahren, nachdem sie mit einer Spende an den Tierschutzverein herangetreten waren. Laut Katzenhaus-Leiterin Kathrin Schoof hatten Lilly Storck, Finja Meyerdierks und Lara Meyerdierks die Idee, ein paar ihrer Playmobil-Sets zu verkaufen. Sie stellten sich vor einen Einkaufsmarkt in Lilienthal und fanden auch ein paar Abnehmer. Einige, so teilt es Schoof mit, hätten aber auf das Spielzeug verzichtet und den Mädchen einfach so eine Spende in die Hand gedrückt. Auf diese Weise seien 100 Euro zusammengekommen, die die drei Sammlerinnen kürzlich in einer herzförmigen Dose und mit einigen Portionen Katzenfutter im Katzenhaus abgegeben hätten. „Das ist eine tolle Aktion von den drei Mädchen. Ich war sehr überwältigt und auch gerührt“, so Schoof zu dem besonderen Einsatz der drei Helferinnen.

Der Einsatz ist den Kätzinnen Loomi und Lulu sowie dem Kater Buddy zugute gekommen. Die Katzenkinder, so schildert es Schoof, waren in einen Karton gepackt und im Maidenweg in Lilienthal unter einem Auto ausgesetzt worden. Mit dem Geld sei der Tierarzt bezahlt worden.

Wer Fragen zur Tierweihnacht am Sonntag hat, kann sich bei Katzenhausleiterin Kathrin Schoof unter der Telefonnummer 04298/ 467 77 24 oder per Mail an katzenhaus@tierschutz-lilienthal.de melden.