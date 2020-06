Ursula Ziebarth mit Markus Schmidt vor Schloss Sanssouci in Potsdam im Oktober 2015. (Archiv Markus Schmidt)

Worpswede/Berlin. Mit der Zukunft der Sammlung Ursula Ziebarth beschäftigt sich inzwischen der Kunstbeirat des Deutschen Bundestags. Wie berichtet hatte die Schriftstellerin ihren umfangreichen Nachlass mit rund 40 000 kunsthandwerklichen Exponaten aus aller Welt dem Worpsweder Haus im Schluh überlassen. Der zeigte einen kleinen Teil daraus in seiner vergangenen Winterausstellung. Markus Schmidt, Vorsitzender des Kuratoriums der Heinrich-Vogeler-Stiftung, nahm sich der Frage an, wo diese Sammlung, die zurzeit in acht Berliner Kellern lagert, zukünftig untergebracht und gezeigt werden kann. Dazu nutzte er den persönlichen Kontakt zu Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der zu Ziebarths Bekanntenkreis zählte. Der wiederum setzte sich beim Kunstbeirat für eine Lösung ein.

Ursula Ziebarth war Worpswede und besonders dem Haus im Schluh eng verbunden. Sie lebte einige Jahre im Künstlerdorf und war fest ins Familienleben der Vogeler-Nachkommen integriert. Und so hatte sie ursprünglich auch verfügt, dass ihre umfangreiche Sammlung nach ihrem Tod nach Worpswede kommen solle. Dort fanden sich aber laut Schmidt bislang keine geeigneten Räume. Er favorisierte zudem Ziebarths Geburtsstadt Berlin als Standort. Dort hatte sie bis zu ihrem Tod im Alter von 96 Jahren im März 2018 gelebt und auch Schäuble kennengelernt. Ziebarth, die unter anderem durch die Veröffentlichung ihres Briefwechsels mit Gottfried Benn bekannt wurde, teilte mit Schäuble die Leidenschaft für das Theater. Sie war Stammgast am Berliner Ensemble und der Legende nach schaffte sie es, Schäuble davon zu überzeugen, dass sein Chauffeur auch sie nach der Vorstellung heimfuhr.

Der Bundestagspräsident reagierte nun auch sehr wohlwollend auf Schmidts Bitte um Unterstützung und vermittelte. Daraufhin hat sich Ministerialrat Andreas Kaernbach in Worpswede gemeldet und die Hilfe des Kunstbeirates angeboten. Wie auch Schäuble betont er allerdings, dass die Suche nicht einfach sein werde angesichts der Besonderheit und des Umfangs der einzigartigen Sammlung. Man wolle sich aber wieder melden, sobald es Zwischenergebnisse gebe.