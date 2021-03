Ute Rohdenburg nutzt für ihren 14-jährigen Enkel das Persönliche Budget, mit dem sie Assistenten unter anderem für Freizeitaktivitäten des Teenagers bezahlt. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Landkreis Osterholz. Sven Kandau ist 27 Jahre alt. Der angehende Jurist, der in Lilienthal aufgewachsen ist, wohnt im Bremer Stadtteil Hastedt. Von Geburt an leidet er an einer Nervenerkankung, er hat nie laufen gelernt und sitzt im Elektrorollstuhl. Allein, ohne Hilfe, wäre Kandau, dessen Namen wir geändert haben, ein Studium unmöglich gewesen. Er braucht jemanden, der ihm unter die Arme greift – bei Prüfungen, auf dem Weg in den Vorlesungssaal, in der Bibliothek. Der 27-jährige Kandau ist Rechtsreferendar und Arbeitgeber in einem. Seinen Helfer bezahlt er aus dem sogenannten Persönlichen Budget.

Wie andere chronisch Kranke oder Menschen mit Behinderungen benötigt Kandau täglich Hilfe. Hierfür können Betroffene einen eigenen Geldbetrag beantragen. Mit diesem Persönlichen Budget entscheiden sie selbst, welche Hilfe wann, wo und wie nötig ist. Die finanzielle Zuwendung können sie anstelle einer Dienst- oder Sachleistung erhalten. Diese Leistung, für die seit 2008 ein Rechtsanspruch besteht, scheint im Landkreis Osterholz derzeit kaum Verwendung zu finden. Landkreisweit wurden im vergangenen Jahr nicht mehr als 18 Anträge von Menschen, die die individuelle finanzielle Unterstützung wollten, bewilligt.

Auch für Sven Kandau ist der Landkreis Osterholz zuständig. Der junge Mann kennt einen Grund für die wenigen Empfänger des Persönlichen Budgets. „Das Ganze ist kompliziert. Man wird ein bisschen allein gelassen und muss sich die Informationen darüber selber zusammensuchen“, sagt der 27-Jährige, der nach seinem 2. juristischen Staatsexamen vielleicht noch promovieren will. Kaum einer wisse etwas über die Antragstellung. Auch er habe sich erst einmal schlau machen müssen.

Wer den Antrag dann tatsächlich in der örtlichen Fachstelle einreicht, muss sich auf Verhandlungen einstellen, hat Ute Rohdenburg erfahren. Die Osterholz-Scharmbeckerin betreut bei sich zu Hause ihren mehrfach behinderten Enkel, einen 14-Jährigen, der rund um die Uhr auf intensive Pflege angewiesen ist. Ute Rohdenburg hatte nicht den Eindruck, mit ihrem Anliegen beim Landkreis Osterholz auf offene Ohren zu stoßen, „sie waren sehr zurückhaltend, eher abwehrend.“

Dass der Landkreis dieser Form der Leistungserbringung bewusst mit Zurückhaltung entgegentritt, weist Behördensprecher Jörn Stelljes zurück. Es sei aber immer der Einzelfall zu berücksichtigen. Beim Persönlichen Budget für Minderjährige sei das Verfahren oft noch weitaus aufwendiger, da mehrere Beteiligte zur Bewilligung beitragen müssten, dieses führe zu längeren Bearbeitungszeiten.

Ute Rohdenburg hätte die ihrem Enkel zustehenden Leistungen zur Not auch per Widerspruch oder sogar vor Gericht eingeklagt, sagt sie. Am Ende erhielt sie dann doch das Okay fürs Persönliche Budget für eine Assistenz bei Freizeitaktivitäten. Jetzt kann sie nach den vereinbarten Kriterien selbst entscheiden, wann der Jugendliche einen Helfer als Begleitung für einen Ausflug oder als Fahrdienst zum Sport in Anspruch nehmen will.

Insgesamt sei das persönliche Budget ein sehr gutes Instrument zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe, sagt Karen von Grote von der unabhängigen Teilhabeberatung in Lilienthal. „Das ist hohe Selbstbestimmung.“ Nur müsse es nur noch genutzt werden. Die Fachfrau stellt fest: Es gibt diese Leistung, auch für Eltern mit jungen Kindern, aber kaum jemandem ist sie bekannt.

Die Mitarbeiter der Fachstelle Teilhabe beim Kreis Osterholz klären nach Angaben von Behördensprecher Jörn Stelljes bereits im Beratungsgespräch und bei der Bedarfserhebung die Möglichkeit der Selbstorganisation der Hilfe im Einzelfall ab. „Hier ist zu beachten, dass nicht alle Leistungsarten der Eingliederungshilfe für das Persönliche Budget in Betracht kommen“, betont Stelljes. Bei Weitem nicht für alle Berechtigten käme es in Frage, denn die beantragte Leistung müsse budgetfähig sein, Einkommen und Vermögen seien einzusetzen, und der Antragsteller oder sein Vertreter müsse in der Lage sein, das Budget zu verwalten und auch gegebenenfalls als Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Viele Betroffene überließen darüber hinaus dem Landkreis oder anderen Reha-Trägern aus verschiedenen Gründen die Organisation und Abrechnung von Fachleistungen.

Ute Rohdenburg ist heilfroh, das Personal für die persönliche Assistenz ihres Enkels selbst aussuchen zu können, „es ist ja ein Vertrauensverhältnis. Wir können Personal einstellen, das zu uns passt, das auf einer Wellenlänge mit uns ist.“ Dank des Persönlichen Budgets sei der Jugendliche nicht auf einen ständigen Personalwechsel eines externen Anbieters angewiesen. Außerdem wären bei einer anderen Leistungsart zu viele Personen in das Assistenznetz ihres Enkels eingebunden gewesen, was sie ihm nicht zumuten wollte. Durch die Unabhängigkeit, die das Persönliche Budget ermögliche, erlange ihr Enkel mehr Lebensqualität, freut sich die ehemalige Pädagogin, die früher an einer Schule für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung arbeitete.

Seinen Assistenten kann auch Sven Kandau dank des Persönlichen Budgets flexibel einsetzen. Der Kommilitone bleibt nach dem Campus-Alltag häufig an der Seite seines Arbeitgebers Kandau. Sie pflegen ein freundschaftliches Verhältnis und besuchten vor Corona zusammen Kinos, Theater, Demos und als leidenschaftliche Werderfans auch das Weserstadion - wie ziemlich beste Freunde.

Zur Sache

Teilhabeberatung

Juristin und Sozialpädagogin Karen von Grote und Psychologin Christiane Stöckler beraten in einem Büro an der Hauptstraße 82 in Lilienthal Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung und deren Angehörige. Sie sind zuständig für den gesamten Landkreis Osterholz. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB, bietet kostenlose Beratung rund um die Themen Rehabilitation und Teilhabe. Sie begleitet Menschen, die herausfinden möchten, welche Unterstützung benötigt wird. Die Teilhabeberatung hilft auch, wenn es darum geht, Leistungen zur medizinischen oder beruflichen Rehabilitation oder für den Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu beantragen oder wenn es um Fragen zum Persönlichen Budget geht. Auch wer einen Schwerbehindertenausweis beantragen will, bekommt dort Unterstützung. Das gilt auch für andere Anträge. Lediglich eine rechtliche Beratung ist ausgeschlossen. Die EUTB ist telefonisch unter der Nummer 04298/ 931 01 85 oder per E-Mail an info@eutb-osterholz.de zu erreichen.