Landkreis Osterholz. Was ist dran an den Klagen über Jugendhilfe-Ausgaben, die aus dem Ruder laufen? Wird mit den jungen Menschen und in den Elternhäusern alles immer schlimmer und die Arbeit der Jugendämter immer teurer? Florian Lührsen, Haushaltsplaner des Osterholzer Jugendamts, zeichnete im Fachausschuss des Kreistags anhand etlicher Zahlen ein gemischtes Bild. Auslöser seines Vortrags war die Haushaltsberatung Ende 2019, als die Abgeordneten wegen steígender Aufgaben und Ausgaben mehr Geld und mehr Personal für die Landkreis-Behörde bewilligt hatten. Der seit zwei Jahren größte Kostenblock im Jugendhilfebereich ist Lührsen zufolge die Kita- und Krippenbetreuung mit gut acht Millionen Euro. Das liegt daran, dass die sogenannte Platzpauschale für Kita- und Krippenplätze in den Gemeinden, die zudem ihr Vorschulangebot stetig weiter ausbauen, zuletzt mehrfach angehoben wurde. Hinzu kämen auf Rang drei die ebenfalls steigenden Ausgaben für die Tagespflege. Das Angebot für mittlerweile fast 300 Kinder bei Tageseltern lässt sich der Landkreis weitere knapp 1,6 Millionen Euro kosten.

Der zweitgrößte Kostenblock ist die Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen. Lührsen zufolge liegen die Vorjahreszahlen wegen laufender Abrechnungsverfahren noch nicht vor. Im Jahr 2018 betrugen die Ausgaben für 72 Fälle gut vier Millionen Euro; fast 700 000 Euro an Kostenerstattungen kamen wieder herein. Ende 2015 wurden knapp 4,1 Millionen Euro für 86 Fälle benötigt und es kamen gut 570 000 Euro wieder herein. „Wir haben eine Zeit lang unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterzubringen gehabt“, erklärte Lührsen im Jugendhilfeausschuss. Inzwischen habe sich die Lage normalisiert. Unabhängig davon gebe es bei den Kosten eines Heimaufenthalts „je nach Bedarfslage und Hilfsangebot“ große Schwankungsbandbreiten um bis zu 100 Prozent.

Hinzu kommt ein immer ausgefeilteres Instrumentarium an ambulanten und teilstationären Hilfen (es gibt drei Tagesgruppen im Landkreis), die einer Heimunterbringung zumeist vorausgehen. Es gibt Sprechstunden und die aufsuchende Arbeit. Dabei kooperiert das Jugendamt auch mit freien Trägern wie dem SOS-Kinderdorfverein, der unter anderem auch eine Erziehungsberatungsstelle betreibt. Die sogenannten Hilfen zur Erziehung verteilten sich im Jahr 2018 auf insgesamt 561 Fälle – das sind 40 mehr als im Jahr 2014. Der prozentuale Anstieg der Fallzahlen im Land Niedersachsen und im Bund sei im selben Zeitraum zwei bis drei mal so stark gewesen, erläuterte der Controller.

Damit scheint das Osterholzer Jugendamt vergleichsweise gut dran, zumal ja auch die Einwohnerzahl leicht anstieg. Es gibt aber auch eine Schattenseite: Setzt man die Ausgaben der öffentlichen Jugendhilfe ins Verhältnis zur Anzahl der Hilfen, so zeigt sich, dass der Landkreis Osterholz bis Ende 2016 noch ungefähr im Bundes- und Landesdurchschnitt lag, seither aber bei den Kosten pro Fall ein Stück darüber. Zuletzt waren es 23 191 Euro pro Hilfe, während der Bundesdurchschnitt gut 1600 Euro darunter lag.

Nach Angaben von Sozialdezernentin Heike Schumacher tragen neben den genannten Faktoren unter anderem die Sach- und Personalkostensteigerungen der Leistungserbringer ihren Teil dazu bei, die sich in den Entgeltvereinbarungen des Landkreises mit den Trägern abbilden. Lührsen ergänzte: „Es gab zuletzt auch einige Fälle, wo wir zuständig wurden und anderen Jugendämtern die Auslagen erstatten mussten.“ Derlei sei kaum zu prognostizieren. Steigende Fallzahlen registriert das Jugendamt daneben auch bei den Unterhaltsvorschüssen. Immer mehr Elternteile zahlen nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Beträge für den Nachwuchs, sodass sich der Elternteil, bei dem die Kinder leben, ans Jugendamt wendet. Kreisweit gibt es inzwischen 1200 Fälle, in denen der Landkreis einspringt und das Geld überwiegend vom Land, in den selteneren Fällen vom Schuldner zurück bekommt. Mehrere 100 000 Euro pro Jahr bleiben am Landkreis hängen.