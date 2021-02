Borgfelder Einzelhändler protestieren gegen die Coronapolitik. (Christian Kosak)

Rund ein Jahr lang haben wir jetzt mit der Pandemie zu tun, und fast genauso lange schreiben wir über Menschen, die mit dieser Krise irgendwie klar kommen müssen. Dabei hat uns innerhalb des vergangenen Jahres stets das hohe Maß an Langmut beeindruckt, mit dem diese Leute der Herausforderung begegnen. Nur wenige, die jammerten, die meisten hatten sich entschlossen, die Auswirkungen des neuartigen Virus irgendwie zu ertragen. Und diese Zuversicht steckte an.

Die Geduld ist bei vielen Gewerbetreibenden nun aber aufgebraucht. Denn mittlerweile sind die Rücklagen ausgegeben und der Optimismus gewichen, dass der Lockdown in absehbarer Zeit ein Ende haben wird. Die Regierungen in Bund und Land haben noch immer keinen einheitlichen Plan entwickelt, wann und unter welchen Umständen man wieder seinen Laden öffnen darf. Stattdessen gibt es Insellösungen, die einen an der Grenze zwischen Bremen und Niedersachsen mit dem Kopf schütteln lassen. Absurd, dass vor einer Woche in Lilienthal die Blumenläden öffnen durften, in Borgfeld aber noch nicht.

Es sind diese Ungerechtigkeiten, die die Menschen, die es betrifft, nach und nach zermürben. Wir alle werden noch viel Geduld benötigen, bis irgendwann mal wieder so etwas wie Normalität eintritt. Doch während sich das Warten auf den Impfstoff oder die Schulöffnung noch irgendwie aushalten lässt, weil man Impfungen oder Bildung eben auch nachholen kann, läuft Menschen, die mit einem kleinen Unternehmen ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, nun die Zeit davon.

Die Protestaktionen in Borgfeld und nun auch in Lilienthal sind mehr als eine bunte PR-Aktion. Sie sind ein Hilferuf, der darauf hinweisen soll, dass es so nicht mehr weitergeht. Ein Ruf, der vor allem den Regierenden aufzeigen sollte, dass es nicht damit getan ist, das Durchhaltevermögen der Geschäftsinhaber zu würdigen. Sondern, dass es zügig Unterstützungszahlungen braucht und eine Perspektive. Bestenfalls für alle dieselbe.