Bürgermeister Stefan Schwenke sieht keine Chance für Worpswede, die Schulden aus eigener Kraft abzubauen. Das Künstlerdorf müsse die Infrastruktur eines Mittelzentrums vorhalten, habe aber nur die Steuerkraft einer kleinen Gemeinde mit unter 10 000 Einwohnern. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Die Haushaltslage in Worpswede ist und bleibt prekär. Gut zweieinhalb Millionen Euro fehlten der Gemeinde in diesem Jahr, nur mit viel Nacharbeit ist es der Verwaltung gelungen, den Entwurf zusammenzukürzen, um so die Auflagen, die der Landkreis Osterholz der Gemeinde im Vorjahr gemacht hat, wieder zu erfüllen. Ob das auch im Jahr 2021 noch einmal möglich sein wird, bezweifeln zunehmend mehr Lokalpolitiker. Unabhängige Wählergemeinschaft und Linke haben schon den aktuellen Entwurf nicht mehr mitgetragen.

Unterdessen hat Bürgermeister Stefan Schwenke um Unterstützung vom Land Niedersachsen gebeten. Bereits Ende Januar schrieb er Ministerpräsident Stephan Weil, wie er jetzt berichtete. Er hofft auf Verständnis für die besondere Situation Worpswedes und auf Lösungsmöglichkeiten, um der besonderen Funktionen des Ortes für die Region, aber auch für das Land Niedersachsen weiter gerecht zu werden. „Wegen der prekären Finanzlage der Gemeinde Worpswede ist die Wahrnehmung dieser Aufgaben gefährdet“, so Schwenke.

Weil besucht Worpswede

Weil hatte im vergangenen Jahr Worpswede besucht und sich unter anderem in der Großen Kunstschau über die Umsetzung des Masterplans informiert. Damit sei „die Zukunftsfähigkeit als kulturelles Aushängeschild Niedersachsens gesichert und es möglich geworden, die Strahlkraft Worpswedes noch zu erhöhen“, so Schwenke. Auch für dieses Jahr hat der Ministerpräsident einen Besuch in Worpswede angekündigt: Am 29. August soll er als Schirmherr und Ehrengast am zentralen Festwochenende zum 300. Geburtstag Jürgen Christian Findorffs teilnehmen.

Schwenke führt weiter aus, dass gerade das große kulturelle Angebot und die Erhaltung der Landschaft die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde einschränkten und die ohnehin knappen Finanzmittel bänden. „Die Bedeutung Worpswedes und sein europaweiter Ruf als Künstlerort stehen in keinem Verhältnis zu seiner finanziellen Ausstattung“, schreibt er nach Hannover. Man habe Aufgaben und Verpflichtungen eines Mittelzentrums mit der finanziellen Ausstattung einer kleinen Gemeinde mit unter 10 000 Einwohner zu stemmen, hinzukämen noch die gestiegenen Ausgaben für Kinderbetreuung und Ganztagsschulen. „Dieses Missverhältnis bedeutet schon seit Jahrzehnten eine immer besonders angespannte Finanzsituation. Die Gemeinde Worpswede droht zu überschulden.“

80 Prozent der niedersächsischen Städte und Gemeinden profitieren nach Schwenkes Rechnung von der positiven wirtschaftlichen Lage in Deutschland und den daraus resultierenden „sprudelnden Steuerquellen". Die übrigen 20 Prozent, überwiegend kleinere und strukturschwache Gemeinden, seien von dieser Entwicklung abgekoppelt. Genau dies habe Weil bei den Mitgliederversammlungen des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes in den Vorjahren skizziert und gefordert, sich damit nicht abfinden zu wollen. Schwenke mahnt nun spürbare Konsequenzen an.

Auch der Bürgermeister teilt die Befürchtungen, dass der Gemeinderat, der bislang fraktionsübergreifend bereit war, auch „schmerzhafte“ Einschnitte hinzunehmen, um zumindest die Schuldenspirale zu verlangsamen, dies zukünftig nicht mehr mittragen werde. „Diese Bereitschaft weicht vermehrt der Frustration über den schleichenden Verlust der grundsätzlich verfassungsrechtlich garantierten, kommunalen Selbstverwaltung“, teilt er Weil mit. Er bittet um Lösungen zur Entschuldung und endet mit den Worten: „Da ich zurzeit keine Chancen sehe, die finanzielle Situation Worpswedes nachhaltig bis zu einem Haushaltsausgleich und einem Schuldenabbau aus eigener Kraft zu schaffen, richte ich meinen Hilferuf an Sie.“ Der bleib in Hannover bislang ohne Reaktion: Auch sechs Wochen nach Eingang des Schreibens hat Schwenke noch keine Antwort erhalten.