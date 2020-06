Tarmstedt. Außer vor der Grundschule gibt es in Tarmstedt offenbar noch ein weiteres Sicherheitsproblem wegen zu schnellen Fahrens. Anlieger aus der Eichenstraße haben sich mit einer dringenden Bitte an die Gemeinde gewandt: Viele Auto- und Lastwagenfahrer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern in ihrem Wohnquartier, man sorge sich um die dort lebenden Kinder.

Wie Anlieger berichten, wird die Eichenstraße gerne als Abkürzung zwischen Bremer Landstraße und Kreisstraße 145 benutzt, um die stauanfällige Einmündung Hauptstraße/Hepstedter Straße zu umgehen. Dabei sei die Eichenstraße kerzengerade, relativ schmal und besitze nur stellenweise einen kaum nennenswerten Gehweg. Landwirtschaftlicher Verkehr mit großen und breiten Fahrzeugen brettere ebenso durch die Eichenstraße wie Lieferfahrzeuge, die einen Gewerbebetrieb ansteuerten, berichten Anwohner.

Sehr viele Autos seien dort unterwegs, wenn die Grünsammelstelle in der Rothensteiner Straße geöffnet sei, also mittwochs und freitags am Nachmittag sowie Sonnabendvormittag. „Und die meisten fahren nicht eben langsam“, so ein junger Vater, der demonstrativ einen Bobbycar auf dem Gehwegstreifen vor dem Haus seiner Familie abgestellt hat. Mit dem Rutscheauto wolle er deutlich machen, dass durch die Raserei auch Kinder gefährdet würden.

Das Thema hat jetzt auch die Tarmstedter Politik erreicht. Die Mitglieder des Wegeausschusses haben sich die Eichenstraße am Dienstagnachmittag im Rahmen einer kleinen Rundreise durch Tarmstedt angeschaut, ehe sie am Abend in der Sitzung im Rathaus darüber beratschlagten, wie denn Abhilfe geschaffen werden könnte.

Aufpflasterungen solle es in der Eichenstraße zwar nicht geben, sagte der Vorsitzende des Wegeausschusses, Bernd Sievert. Dafür sei geplant, auf der Fahrbahn eine große weiße „30“ auf rotem Grund aufzubringen, und zwar in Höhe der Firma Artefakt, die dort Olivenöl abfüllt. Zudem sollen an sämtlichen Kreuzungen und Einmündungen weiße Querbalken auf der Fahrbahn aufgebracht werden, um zu signalisieren, dass in der gesamten dortigen Tempo-30-Zone die Vorfahrtsregel rechts vor links gilt. Das betrifft die Straßen Seegenhöfe, Bauernreihe, Rothensteiner Straße und Am Friedhof.

Bürgermeister Wolf Vogel griff die Anregung auf, an einigen Kreuzungen und Einmündungen zusätzlich noch Tempo-30-Schilder aufzustellen. Zwar sei das ganze Gebiet eine einzige 30er-Zone, „doch es gibt Leute, die vergessen das nach kurzer Zeit“, so Vogel. Er schlug daher auch vor, auf der Eichenstraße eine weitere „Pigmentierung“, wie es auf Fachchinesisch heißt, mit einer großen „30“ aufzutragen. Dies könne beispielsweise an der Einmündung Bauernreihe sinnvoll sein. „Das ist doch kein Problem, wenn wir sowieso eine Firma damit beauftragen“, meinte er.

Die Vorschläge zur besseren Kenntlichmachung der Verkehrsberuhigung in der Eichenstraße wurden im Fachausschuss einstimmig angenommen. Ob und wie sie umgesetzt werden, entscheidet der Verwaltungsausschuss.