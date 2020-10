Beim letzten Starkregen 2016 kam in kurzer Zeit so viel Wasser in der Poststraße zusammen, dass der Kanal total überlastet war. (Privat)

Tarmstedt. Die Poststraße knöchelhoch unter Wasser wie zuletzt 2016, das möchten die Anwohner möglichst nicht mehr erleben. Sie befürchten jedoch, dass es beim nächsten Starkregen wieder so sein wird, dass etliche Keller volllaufen, und haben einen Brief an die Gemeinde geschrieben.

Zwei Ursachen für die Misere haben sie ausgemacht: das unterdimensionierte Kanalnetz einerseits sowie die zunehmende Flächenversiegelung durch den Bau von immer mehr Mehrfamilienhäusern auf Flächen, wo vormals kleine Häuser mit großen Gärten drumherum standen. Maike Janssen-Müller, die den Brandbrief zusammen mit ihrem Nachbarn Christian Cimburek verfasst hat, brachte am Donnerstag in der Sitzung des Wegeausschusses ihren Missmut zum Ausdruck: „So wie sich das gerade bei uns entwickelt, ist das nicht schön.“ Es entstünden große Häuser mit Carports und Parkplätzen, gepflasterten Auffahrten und Terrassen. „Wie ist denn Ihre Vision, wie sich Tarmstedt entwickeln soll?“, wollte Janssen-Müller von den Politikern wissen.

Die Anwohner befürchteten, dass sich diese Art der Bebauung auf weiteren Grundstücken im Dreieck Poststraße/Wilstedter Straße fortsetzen werde. Die zunehmende Versiegelung führe dazu, „dass Regenwasser bei Starkregen unweigerlich auf die Poststraße ausweichen muss“, heißt es in dem Brief. Hinzu komme das Wasser, das sich aus der angrenzenden Vogelsiedlung in die Poststraße ergieße. Wie die Gemeinde wisse, sei der bestehende Regenwasserkanal für die zu erwartenden Wassermassen nicht ausgelegt.

Christian Cimburek wies in der Sitzung darauf hin, dass in der Poststraße die Verkehrsprobleme zunehmen werden. Es werde dort aufgrund des Zuzugs schlichtweg zu viele Autos geben, die irgendwo geparkt werden müssten. Und ganz chaotisch werde es, „wenn die Autos von Besuchern dazu kommen“. Den Ausschussmitgliedern empfahl er einen Blick in die Osterfeldstraße, wo die Fahrzeuge bereits auf angrenzenden und gegenüberliegenden Flächen abgestellt werden müssten.

Den Eindruck der Anlieger, dass der Gemeinde im Bereich Poststraße gerade die Kontrolle entgleitet, konnte der Ausschussvorsitzende Bernd Sievert nicht entkräften. Da es für das Gebiet keinen Bebauungsplan gebe, entscheide der Landkreis über die Bauanträge, wobei sich die Art der Bebauung an der Nachbarschaft orientiere, sagte er.

Bürgermeister Wolf Vogel brachte die Erstellung eines Dorfentwicklungsplans ins Gespräch, mit dem die Gemeinde ihre Vorstellung über die Zukunft Tarmstedts dokumentieren könnte. Bis der fertig sei, könne es aber dauern, räumte er ein. Er selbst finde es wichtig, dass die großen Gärten an der Poststraße und der angrenzenden Parkstraße „irgendwie erhalten werden“. Und was das Regenwasser betreffe, sei klar, dass das Kanalnetz ertüchtigt werden müsse. 2021 stünden 10 000 Euro für Planungskosten bereit.