Mona Aminian-Zoelch leitet den Verein Lebensraum Diakonie. Der evangelische Träger unterhält in der Osterholz-Scharmbecker Beckstraße eine Beratungsstelle für Wohnungslose, Menschen mit Suchtproblemen, chronisch Kranke und andere Hilfsbedürftige. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Gerade in diesen Tagen lassen wir niemanden allein“, verspricht der Verein Lebensraum Diakonie auf seiner Homepage unter der Rubrik „Aktuelles“. Der evangelisch-kirchliche Träger, der in der Osterholz-Scharmbecker Beckstraße eine Beratungsstelle anbietet und eng mit den Kirchengemeinden zusammenarbeitet, kümmert sich um Wohnungslose, Menschen mit Suchtproblemen, chronisch Kranke und andere Hilfsbedürftige. „Wir können die jetzt nicht hängen lassen“, so Mona Aminian-Zoelch, die Leiterin des aus drei Sozialpädagogen und einer Verwaltungskraft bestehenden Teams. „Wir halten unsere Angebote aufrecht, natürlich unter den bekannten Einschränkungen.“ Viele Klienten scheuten gerade in der aktuellen Situation den Weg in die Beratungsstelle. Doch die Helfer sind auch für Gespräche gerüstet, mit Mund- und Handschutz sowie großen Tischen, an denen man sich mit dem nötigen Sicherheitsabstand gegenübersitzt. Mona Aminian-Zoelch empfiehlt trotzdem, zunächst den telefonischen Kontakt zu suchen. „Vieles lässt sich schon auf diesem Wege regeln.“

Lebensraum Diakonie hält ein umfassendes Beratungs- und Hilfsangebot vor: für psychisch Kranke und sogenannte chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängige, wohnungslose Menschen und solche, die von Wohnungsverlust bedroht oder auf andere Weise „aus dem System“ gefallen sind. Ein längeres Gespräch mit dem Experten kann schon dazu dienen, dass der erste Schritt auf dem Weg zurück in die Normalität gegangen werden kann. Die erwähnten Gruppen seien von der Coronavirus-Krise besonders schwer betroffen, brauchten jetzt vor allem eine praktische Unterstützung. Auch für Suchtkranke oder Personen mit schweren Depressionen, die auf Hilfe angewiesen sind, übernehmen Mitarbeeiter die Besorgungen und legen das Eingekaufte vor der Tür ab. Drogen- und Alkoholentzug müssten begleitet werden. „Wenn der Abhängige allein lebt und wir da nicht regelmäßig vorbeischauen, kann es kritisch werden.“

Zu den Klienten, die vom Verein betreut werden, zählen derzeit acht Wohnungslose, von denen einige in einer städtischen Einrichtung übernachten und andere alternative Schlafplätze wie den im Campingwagen bevorzugen. Und auch wer über eine Wohnung verfügt, kann dort möglicherweise unter „unzumutbaren Bedingungen“ (Aminian-Zoelch) wohnen oder aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in der Lage sein, sein Leben dort in völliger Selbstständigkeit zu gestalten.

Zudem haben die Berater die Aufgabe, bei der Existenzsicherung zu helfen, indem sie Unterstützung im Bemühen um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz geben, auch bei der Schuldenregulierung und bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen. In der Beckstraße 11 ist es auch möglich, Zeitung zu lesen sowie Telefon, PC und Internet zu nutzen und sogar Wäsche zu waschen und zu duschen. „Hygiene ist ja gerade in diesen Tagen für Durchreisende und Menschen, die auf der Straße leben, ein schwieriges Thema.“

Der Lebensraum Diakonie hat die Nachfolge des Herbergsvereins angetreten. Die Beratungsstelle in der Beckstraße 11 ist täglich geöffnet und unter 04791/ 1 33 98 zu erreichen.