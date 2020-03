In der Krise brauchen vor allem Senioren Unterstützung. Vielerorts haben sich Menschen dazu bereiterklärt, sie zu unterstützen. (ARMIN WEIGEL/dpa)

Grasberg. Um ältere und besonders gefährdete Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu bewahren, haben in Grasberg Verwaltung und das Bündnis „Familienfreundliches Grasberg“ gemeinsam einen Einkaufsdienst ins Leben gerufen, der die nachbarschaftliche Hilfe jedoch keinesfalls ersetzen solle. Fünf Ehrenamtliche stehen bereit, wenn weder Kinder, Angehörige noch Nachbarn für diese Menschen sorgen können.

Die Helfer wollen den Wocheneinkauf übernehmen und wichtige Medikamente besorgen, beschränkt auf den Grasberger Edeka-Markt und Medikamente, die vor Ort verfügbar seien. Wer den Einkaufsdienst in Anspruch nehmen will, wird gebeten, seinen Namen und die Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter der Gemeindebücherei unter 04208/ 39 66 zu hinterlassen. Dieser wird täglich einmal abgehört, und der Rückruf für weitere Absprachen erfolgt kurzfristig.

Mahlzeitendienst des Roten Kreuzes

Der DRK-Kreisverband Osterholz organisiert einen Mahlzeitendienst für unter Quarantäne gestellte Bürger. Seit Montag gibt es einen neuen Versorgungsdienst: „Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente und alle weiteren notwendigen Dinge des täglichen Bedarfs können telefonisch beim DRK bestellt werden.“ Die Auslieferung übernehmen Helfer. „Zeitnah und kostenlos“, betont Patrick Grotheer, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes. Die Abrechnung der gelieferten Artikel werde zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen.

Grundsätzlich könnten Menschen, die freiwillig zu Hause bleiben oder sich in Quarantäne befänden, dieses Angebot nutzen. Grotheer appelliert an alle, darauf nur dann zurückzugreifen, wenn keine Hilfe durch Familie und Freunde möglich sei. Telefonisch ist der DRK-Mahlzeiten- und Versorgungsdienst montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 04791 / 92 00 16 oder per E-Mail an kaminski@drk-ohz.de zu erreichen. „Unsere Telefonbereitschaft wird den Versorgungsbedarf abfragen und alles Notwendige in die Wege leiten“, sagt Grotheer.

Football-Frauen kaufen ein

Einkaufshilfe für Menschen, die zur Risikogruppe gehören, bietet auch die Damenmannschaft der Ritterhuder Badgers an. „Ich habe am Wochenende eine alte Dame mit Rollator beim Einkaufen etwas hilflos vor einem leeren Brotregal gesehen; ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie so mobil war, noch ein anderes Geschäft aufzusuchen; das hat mich nachdenklich gemacht“, erzählt die Football-Spielerin Anna Höpner. Sie brachte daraufhin die Hilfsaktion der Spielerinnen ins Rollen. „Wir sind mobil in Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck, Lilienthal, Grasberg und Worpswede.“ Rückmeldungen, dass das eine tolle Sache sei, hätten sie bekommen. „Aber leider hat sich noch niemand an uns gewandt, der unsere Hilfe bräuchte“, sagt sie. Und auch niemand, der Hilfe für jemanden sucht, der der Risikogruppe angehört, habe sich bisher gemeldet. Sie hofft, dass sich das noch ändern wird. Zu erreichen sind die Badgers-Ladies telefonisch unter 04208/ 91 90 374 (Anrufbeantworter) und per E-Mail: info-ladies@badgers.de.

Wie berichtet, bieten auch Borgfelder Bürger älteren, geschwächten und gefährdeten Menschen aus der Umgebung einen Einkaufsservice für dringend benötigte Güter an. Gabi Piontkowski und die Borgfelder Andrea Meyer, Phil Köper und Johannes Klinckradt haben sich zusammengeschlossen, um Hilfsbedürftige zu unterstützen. Sofern ein Bedarf bestehe oder Unterstützung bei der Inanspruchnahme der bestehenden Angebote benötigt würde, helfe man gerne, so Piontkowski.

Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei ihr unter 0171/ 36 159 85 oder per E-Mail unter gpio@gmx.de melden. Die Hilfeleistung werde individuell besprochen. Der Service ist kostenlos.